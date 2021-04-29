榜鹅水道野猴捣乱 抢走晨运妇斜肩包

七旬老妇早上到榜鹅水道散步运动，没想遭野猴趋近抢走斜肩包，它过后迅速爬上树还打开斜肩包的拉链，把她的身份证、易通卡、手机和钱包一件件往下丢。老妇受访说：“当时我很害怕，都不敢追上去。”

这起事故发生在上星期天(25日)早上约9时，地点在榜鹅水道靠近观日桥（Sunrise Bridge）一带。

一名目击者陈先生目睹过程，拍下猴子无法无天的照片后，发送到Stomp网站并叙述所见。他称猴子捣乱的整个过程约30分钟。

陈先生受访时说，当时他看见一只猴子突然趋近一名坐在公园板凳上的七旬老妇，跟着迅速把放在她身旁的斜肩包抢走。

“猴子非常聪明，它抢走斜肩包后爬上一颗树，然后拉开斜肩包的拉链，打开包包将里头的物品一件件拿出来，包括妇女的身份证、一罐糖果、易通卡、手机和皮包等。”

根据视频画面，猴子全神贯注翻着一个黑色的斜肩包，期间不时有糖果从包包里掉下来。

陈先生说：“我们跑到树下捡起糖果，试图用糖果‘引诱’抢包包的猴子下来，但是没有成功，反而引来了另外一只猴子。”

他称这是第一次目睹猴子抢东西，所以格外惊讶，后来看不过眼的他，连同几名路人一起帮忙老妇，将猴子从树上扔下的包包和贵重物品捡起来拿给她。

记者在陈先生的协助下，联络上被抢走斜肩包的老妇，对方叙述当天的事发过程时，她第一句就说：“我当时很害怕，不敢追上前”。她称至今想起当时情况仍心有余悸。

完整报道，请翻阅2021年4月29日《联合晚报》。