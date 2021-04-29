虎头蜂隔邻筑巢 私宅妇担惊受怕

四美一户私宅的院子出现榴梿般大小的虎头蜂巢近半年！居民要求屋主清除时，屋主竟说：“你不惹它们，它们也不会蛰你。”

住在四美海风路的陈女士（60岁，家庭主妇）向《联合晚报》申诉，自己一周前发现后方邻居家的一棵大树上出现一个蜂巢。

这棵树约四层楼高，陈女士的女佣当时到后院摘木瓜时，无意间发现邻居家的树上有一个蜂巢，“女佣当时吓坏了，立刻进屋通知我们。”

陈女士指根据蜂巢的位置，若掉下来可能落在自己的家中。“我当天就找邻居反馈，但对方只是说不招惹它们就没事了。当我问他如果有人受伤怎么办时，对方就不再理会我们。”

陈女士说，其实在过去的一周，每天早上都会虎头蜂飞进三楼卧室的厕所，一待就是一两个小时，搞到她和丈夫都无法使用厕所。昨天早上，陈女士终于受不了，用杀虫剂杀死飞入她家厕所的虎头蜂。

另一名不愿具名的居民则说，其实去年12月就注意到邻居家中的大树上出现蜂巢，“我们有向当局反映，但当局最终没有找到蜂巢，我们最近拍到照片后，再次向当局反映。”

这名居民说他现在晚上都不敢开后院的灯，担心会引来虎头蜂。他直言蜂巢就犹如“定时炸弹”，没有人知道里头的虎头蜂什么时候会攻击人类。

据本报记者观察，虎头蜂巢犹如一个榴梿般大小挂在树上，并可看见数只虎头蜂在蜂巢外爬行。

陈女士和附近居民都表示，并非故意要找邻居的麻烦，而是希望他为自己和其他居民着想，能够请专人来将蜂巢移除。

本报记者走访有关单位时，一名女子前来应门，在听了记者的问题后就表示拒绝受访。

完整报道，请翻阅2021年4月29日《联合晚报》。

