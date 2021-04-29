被FBI通缉的新加坡人

新加坡商人郭启胜（音译，61岁）最近涉嫌违反美国对朝鲜的经济制裁及洗黑钱，遭美国联邦调查局（FBI）通缉。美国当局指控他暗地里将至少价值150万美元（约200万新元）的石油运送至朝鲜。

根据今天（4月29日）的报道，郭启胜目前人在新加坡配合警方调查。那他当时是如何干案的？除了他，目前还有哪些新加坡人被FBI通缉？zaobao.sg为你解答。

美国联邦调查局4月23日发出针对郭启胜的逮捕令。（联邦调查局）

购买油轮在公海上进行石油输送

根据美国纽约南区检察官办公室4月23日发布的文告，郭启胜涉嫌用他购买的“勇气号”（Courageous）油轮在公海向朝鲜油船非法转运石油，或直接把石油运送至朝鲜的南浦海港。

文告指出，勇气号在2019年8月至12月的四个月间，非法停止传输位置信息。在此期间，美国监控卫星图像显示，勇气号在公海向一艘被美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control）列为制裁对象的朝鲜油船Saebyol，输送了价值超过150万美元的石油。Saebyol后来则驶向朝鲜的南浦海港。

勇气号在2020年3月遭柬埔寨官方扣押至今。据其他媒体报道，勇气号在2020年2月从台湾启航，在月底抵达柬埔寨水域。为进行掩饰，这艘原本在中非国家喀麦隆（Cameroon）登记的油船当时挂着柬埔寨国旗，还把名字改为在圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）注册的“Sea Prima”。船上的16名船员因违反对朝鲜经济制裁已被柬埔寨当局控上法庭。

美国检察官办公室文告指出，郭启胜为了推进这些计划与同谋洗黑钱，安排了以美元计价的各种付款。这些付款通过设在美国的代理账户进行，其中包括花150多万美元购买输送到Saebyol的石油、50多万美元购买勇气号，以及数以千计的美元来注册油船、购买材料和支付船员工资。

为了隐瞒这些交易，郭启胜和同谋一般用空壳公司掩盖交易性质，并掩饰船的位置信息，以及在公海上进行石油输送交易。

若罪成，郭启胜每项控状在美国面临的最高刑罚是20年监禁。

据《海峡时报》今天报道，郭启胜目前人在新加坡，他因可能抵触联合国法令，正配合我国警方调查。

警方在回复记者询问时表示已得知美国当局对郭启胜提出的指控并会给予协助。

警方发言人说：“我们将在新加坡法律和国际义务范围内协助美国当局。”

朝鲜一直从事设法规避制裁令的行为

联合国自2006年起便制裁朝鲜，切断朝鲜的资金流以制止该国继续发展核武器，并在2017年通过第2375号决议，禁止朝鲜纺织品出口和限制朝鲜进口石油产品，以惩罚朝鲜展开第六次也是威力最强大的一次核试验。美国自2008年以来也单方面逐步升级对朝鲜实施的经济制裁。

不过联合国专家和一些媒体调查显示，朝鲜一直在从事设法规避制裁令的行为。

联合国安理会2020年发布的一份报告显示，仅在2020年头五个月，朝鲜进口的精炼原油，就已超出了每年50万桶的上限。

《纽约时报》2021年3月公布的一项调查视频也显示，为朝鲜提供石油的关系网络错综复杂，他们追踪一艘为朝鲜运送石油的“钻石8号”油轮发现，背后的黑手是总部设在新加坡的石油贸易公司永顺集团。

本地年度新兴企业家2018年也登上FBI头号通缉犯名单

新加坡商人陈伟铭在2018年登上美国联邦调查局（FBI）的头号通缉犯名单。（联邦调查局）

除了郭启胜，曾被安永会计师事务所评为2011年度新兴企业家的44岁新加坡商人陈伟铭（Tan Wee Beng）也因涉嫌帮助朝鲜洗钱，在2018年登上FBI的通缉要犯名单。

根据FBI当时发出的公告，陈伟铭是新加坡大宗商品贸易公司Wee Tiong的董事兼股东，他涉嫌隐藏付款来源和交易结构逃避新加坡和美国的金融监管，帮助朝鲜进行价值数百万美元的大宗商品交易；这些交易至少可以追溯到2011年。

FBI对他提出的指控包括串谋违反美国制裁、进行银行欺诈和洗钱等。

陈伟铭后来于2020年6月在新加坡以涉嫌伪造发票，意图隐瞒与朝鲜相关实体交易的罪名被警方控上法庭。

控状显示，陈伟铭在2014年至2016年向朝鲜客户出售糖，所得款项支付给Wee Tiong及其相关公司Morgan Macros。2016年11月至2017年10月间，他伪造两家公司的发票，以向两家银行隐瞒两家公司与朝鲜相关实体的交易。

在本地，任何被发现伪造文件意图行诈的人都可被判处最高10年监禁、罚款或两者兼施。