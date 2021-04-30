陈笃生医院全面禁访客 新保集团旗下医院加强筛查

陈笃生医院医护人员和病患确诊感染冠病后，前晚（4月28日）宣布收紧探访条例，只允许两名预先注册的访客探病，昨天上午再进一步全面禁止所有访客。

由于缺乏明确指示，一些病患家属抵达医院后，仍到登记处排队，到登记处才得知不能进入。中午时分一度有约百人大排长龙，当中不少是年长者。

据《联合早报》记者观察，医院工作人员在昨天上午11时左右，把原先允许两名访客探病的告示摘下。随后，院方于中午12时17分在面簿贴文表示，医院病房禁止访客进入，直到另行通知。

“这些措施对于控制目前的情况及保护病患和职员是必要的。我们对造成的不便深表歉意，并感谢您的谅解。”

（左图）陈笃生医院昨天中午通过面簿宣布谢绝访客，直至另行通知。由于事发突然，不少人并不知情，一度出现排队探访病患的人龙。（右图）到了昨天下午3时左右，陈笃生医院没有再出现排队等候探病的人龙。（读者提供）

家属担心病患及院内情况

由于探病时间一般从中午12时开始，大部分到访公众都因突如其来的禁令而措手不及。

丁秀芬（42岁，补习教师）原本打算到医院探访因氧气水平低而入院观察的母亲。虽然母亲住在不受影响的10C病房，但她难免担心母亲的安全。

“希望每个病房都有固定的医生和护士，不会出现交叉感染。我能理解医院禁止探访病患是为了保护每个人的安全，但我认为可以先限制每名病患每天只有一名访客。如此突然又严格的措施，只会让人担心医院内的病毒传播到底有多严重。”

另一名病患家属林女士（75岁，退休人士）受访时说：“护士早上9时22分打电话通知我11时来接妹妹出院，怎料来了之后又不让我上去病房，叫我等工作人员带她下来。”

她说，妹妹住院已有两个多月，有很多个人物品要收拾，她担心医院无法照顾所有病患。

陈笃生医院已封锁受影响的病房，并隔离所有曾接触受感染病患的职员，以及病房的病患、职员和访客。

据了解，院方仍允许加护病房病患的家属或须代病患进行医疗沟通的家属前往探访。访客若要送必需品给病患，也可以请院方代劳。

此外，近期曾在陈笃生医院住院治疗的病患，到新保集团旗下的医疗机构求诊时，须接受多一轮筛查。

新保集团副总裁（医务与临床服务）冯国荣教授受询时说，集团旗下的四家公共医院（新加坡中央医院、樟宜综合医院、盛港综合医院和竹脚妇幼医院），三家社区医院（观明医院、欧南社区医院和盛港社区医院），五个专科中心及八个综合诊疗所，将对病患和访客加大筛查力度，以策安全。