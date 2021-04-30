新增16社区病例九个多月来最多 陈笃生医院多八人确诊 两病房封锁

陈笃生医院冠病感染群中的住院病患，有五名年龄介于71岁至94岁，还有一名病患为57岁。这名57岁男子目前是感染群中最早出现症状的。另外，卫生部说，陈笃生医院已封锁7D病房与9D病房，两个病房的职员与病患的检测工作在进行中。

陈笃生医院出现九人冠病感染群，包括六名住院病患以及三名医护人员。最新资料显示，相信是一名10天前入院的病患把病毒带入有关病房。

根据卫生部昨晚（4月29日）发布的文告，由于陈笃生医院出现感染群，再加上一个新的家庭感染群，本地社区病例激增16起，是九个多月来最多的一天。上一次出现多起社区病例是去年7月11日，当天有24起。

陈笃生医院感染群的住院病患中有五名年龄介于71岁至94岁，还有一名病患为57岁。

这名57岁男子目前是感染群中最早出现症状的。他本月16日发烧但没有就医，18日因为持续发烧，加上流鼻水与咳嗽，前往陈笃生医院急诊部治疗。他当时的冠病检测结果呈阴性，随后入住7D病房。

本月20日，他被转移到9D病房，然而发烧不退。传染病专科医生为他诊治后，他在27日转至隔离病房，28日冠病检测呈阳性，于是转至国家传染病中心。他的血清检测呈阴性，意味着是当前感染。

其余的确诊住院病患原本就住在9D病房，是当局通过检测发现。其中一名71岁妇女与一名79岁男子，分别于本月25日与28日出现发烧或急性呼吸道感染症状，另外三名病患则没有出现症状。

早前确诊的菲律宾护士，以及前天确诊的30岁男医生与18岁女性保健助理见习生，都在9D病房工作。其中，男医生分别于1月18日和2月8日完成两剂疫苗接种。

菲律宾护士与男医生都于本月27日出现症状。医生当天发烧，并到全科诊所就医以及检测。隔天，他开始喉咙痛，检测结果呈阳性，后来的血清检测呈阴性。保健助理见习生则未出现症状。

卫生部说，陈笃生医院已封锁7D病房与9D病房，两个病房的职员与病患的检测工作仍在进行。所有与确诊病例密切接触者将被隔离，包括到过这两个病房的病患、访客与职员。

所有病患及职员将接受检测 紧急病例以外治疗都延期

医院已加强监督发烧与出现急性呼吸道感染症状的病患。为了安全起见，其他病房的所有病患与职员都会接受检测，包括没有出现症状者。

此外，所有主要病房的职员与病患的活动已降到最低，以减少感染风险。从昨天起，除了探望垂危病患之外，医院不接受任何访客。

紧急病例除外，所有选择性治疗都会延期。没有生命危险的紧急病例则会转介到其他医院。

陈笃生医院其中一名确诊病患是71岁的王金珠。据《海峡时报》了解，她在本月20日因类风湿性关节炎，入住陈笃生医院的9D病房，25日出现咳嗽和发烧症状。

由于发烧持续了几天，王金珠前天中午接受冠病检测，下午约5时确诊。她原定前天接种第一剂疫苗，但尚未接种。曾到医院探访她的丈夫、儿子、女儿和七岁的孙子，都已被隔离。

王金珠的儿子（39岁）接受《联合早报》电访时说，他和儿子目前在酒店接受隔离，情况良好。父亲在家履行隔离令，姐姐则在另一个酒店房间隔离。

不愿具名的儿子透露，母亲已从陈笃生医院的9D病房，转到另一间单人病房。

“还好我和母亲能通过电话保持联系。她的病情起伏不定，虽然退烧了，但还会呕吐。”