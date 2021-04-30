PayNow与PromptPay连接 透过手机号码新泰居民可即时转账

这项连接使跨境电子转账过程如PayNow在本土转账过程一样，用户能透过手机银行或付款应用软件在任何时间完成，过程仅需几分钟，无需收款者的银行户头资料。每日最高转账金额达1000元。

本地PayNow与泰国电子支付平台PromptPay已连接，新泰两国居民只要透过手机号码就能进行即时跨境电子转账，不到5分钟就能过账，每日最高转账金额是1000元。

新加坡金融管理局和泰国中央银行昨日（4月29日）发布联合文告宣布，这为即时支付系统的连接在全球首开先河，之后会逐步扩展至亚细安整个区域，包括吸引更多参与者及提高转账金额的顶限以促进商业交易。

文告说，这项连接使跨境电子转账过程如PayNow在本土转账过程一样，用户能透过他们的手机银行或付款应用软件在任何时间完成，过程仅需几分钟，更无需收款者的银行户头资料。相比之下，大多数跨境汇款解决方案平均需要一两个工作日。

三本地银行泰四银行参与

新泰两地现有七家银行参与提供上述转账服务，其中三家为本地银行——星展银行、大华银行和华侨银行。参与的泰国银行包括盘谷银行（Bangkok Bank）、泰华农民银行（Kasikornbank）、泰京银行（Krung Thai Bank）及汇商银行（Siam Commercial Bank）。

参与银行承诺定价会合理及透明，银行用户在转账之前清楚了解交易费及汇率。

目前，用户每日最高转账金额为1000元或2万5000泰铢（1060新元）。据了解，每次转账的交易费少于3％到5％。

金管局局长孟文能指出，PayNow和PromptPay的连接具有开拓性，表明现有的支付基础设施和银行系统有潜能为零售客户带来无缝衔接的跨境支付选项。

上述连接作为2019年提出的亚细安支付连接（ASEAN Payment Connectivity）的重要成果，与二十国集团（G20）、全球金融稳定委员会（Financial Stability Board）及其他国际标准制定机构致力促进更迅速、便宜、具包容性和透明的跨境支付安排相一致。

孟文能在文告中说：“随着数码经济的崛起，我们希望能增强区域的个人和企业的能力，透过手机在弹指之间就能完成简单、快捷又安全的跨境付款。”

泰国央行行长塞萨普特（Sethaput Suthiwartnarueput）指出，这项连接将有效解决客户在跨境转账和汇款方面长期面对痛点，包括交易时间长和高成本。

新加坡银行公会（ABS）会长、大华银行（UOB）总裁黄一宗在文告中说，这对亚细安区域连接支付系统来说是重要一步，让更多银行客户能迅速、方便又安全地跨境汇款给亲友以及支付商品和服务。

共有12家本地银行提供Paynow服务，截至今年3月透过手机号码注册使用PayNow的用户达280万人。自2017年7月推出以来，总交易额累计670亿元，今年3月占近60亿元。