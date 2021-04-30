移民局男职员与七亲属确诊前曾聚餐

前天（4月28日）通报确诊感染冠病的38岁移民与关卡局男职员，曾经在4月25日与另外七名亲属一起吃饭，他们后来都确诊染上冠病，卫生部昨晚发出的文告指出，病毒有可能在聚餐时传播，当局已经将这八名病患归于同一个感染群。

这个感染群中包括这名男病患的父亲、妻子和侄儿，卫生部并没有公布其他亲属的身份。

卫生部文告也说，虽然移民局男职员的妻子也是陈笃生医院的护士，但她未曾在9D和7D病房工作，根据流行病学调查，这名护士和陈笃生医院感染群之间并无关联。

另外，昨天也有一名39岁越南籍女子确诊，她与其他病例没有关联。这名女子是清洁工，在大士南的一个社区护理设施工作，偶尔也会到新加坡国立大学武吉知马校园的熟食档口帮忙。

女子在护理设施进行清洁工作时会穿上全套防护装备，她未出现冠病症状，而是在轮流定期检测中确诊。

卫生部也说，这名女子已经在2月19日完成两剂疫苗的注射。

移民局昨晚也发文告指出，移民与关卡局男病患负责为入境旅客办理通关手续，他因为有药物过敏史所以没有接种疫苗。病患血清检测结果呈阴性，意味着他是当前受感染。

另外，部署在樟宜机场的移民局人员当中有32人和患者有密切接触，他们已经被隔离。为了以防万一，另有约100名在樟宜机场执勤的关卡局人员将接受冠病检测。

移民局说，当局已经和樟宜机场集团合作，确保该名患者可能接触的公共区域以及工作人员区域，都已经进行了彻底消毒。

移民局指出，由于移民局的工作大多需要在前线进行，因此无论是否接种疫苗，相关人员都须到前线轮值。截至4月1日，部署在樟宜机场的移民局人员当中，有92%已经完成两剂冠病疫苗的接种。

阿法拉回教堂因有冠病确诊病患到访而关闭进行清洁和消毒，今天重新开放。图为去年10月30日民众排队进入该回教堂。（海峡时报）

六座回教堂今天恢复运作

另一方面，新加坡回教理事会昨天发布文告说，过去两天有六座回教堂曾有病患到访，这些回教堂已关闭彻底清洁与消毒，今天恢复运作。

这六座回教堂是三巴旺马来居民回教堂（Masjid Petempatan Melayu Sembawang）、阿都哈密甘榜巴西兰回教堂（Masjid Abdul Hamid Kampung Pasiran）、哈贾法蒂玛回教堂（Masjid Hajjah Fatimah）、阿法拉回教堂（Masjid Al-Falah）、尤索夫伊萨回教堂（Masjid Yusof Ishak），以及阿依曼回教堂（Masjid Al-Iman）。