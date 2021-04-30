职总拟为白领熟龄员工 保留特定工作协助就业

职总秘书长黄志明指出，为帮助熟龄专业人士、经理和执行员应对经济不明朗的影响，拟议中的计划包括与人力资源专员加强合作，确保他们获得公平雇佣机会和就业保障。职总也在研究制定一种“过渡性保险”，作为这些失业者的安全网。

为更好地保障本地白领员工的权益和解决他们所面临的问题，全国职工总会正在探讨保留特定工作或领域的就业机会给白领熟龄员工。

年满40岁的专业人士、经理和执行员（PME）一旦失业，往往更难找工作，需要更长时间过渡到新岗位。因此，职总也在研究制定一种“过渡性保险”，作为这些失业者的安全网。

配合五一劳动节献词的发布，职总秘书长黄志明昨天（4月29日）受访时分享在探讨的上述点子，以帮助PME应对经济不明朗的影响，尤其是熟龄员工。

拟议中的计划还包括与人力资源专员加强合作，确保熟龄员工获得公平雇佣机会和就业保障。

黄志明说，任何措施都需要时间仔细斟酌，以平衡各方利益，在保护本地员工的同时，避免削弱我国吸引人才的竞争力。

他补充说，保护本地PME的法律和政策已经存在，解决问题的缺口是实际的落实工作。“我们必须通过工会和PME加强影响力，持续监督以及与雇主磋商，以落实这些政策。”

不到两成是会员 黄志明呼吁PME加入工会

本地劳动队伍约有六成是PME，但只有约10％到15％是工会会员，工会要更有效地代表这个群体，须呼吁更多人加入。

黄志明希望去年10月成立的劳资工作组除了更深入了解PME的诉求，也能传达职总可以代表他们集体发声的信息。职总和新加坡全国雇主联合会领导的工作组预计今年下半年公布相关调查结果和建议。

职总在过去几个月征询了近8000名PME的意见。根据职总文告，冠病疫情导致这些白领的主要关注点有所改变，现在他们关心职业发展之余，也担心缺乏就业保障和工作机会。对于40岁及以上的熟龄员工，他们更担心受年龄歧视。

另外，职总今年3月针对1000人进行的问卷调查显示，近九成受访者认为工会扮演重要的角色，也希望有组织代表他们反映问题。

然而，不少人并不清楚工会实际上能扮演这个角色，约58％表示不了解职总的工作，43.2％则不认为或不确定自己可以加入工会。有四分之三受访者不是工会会员。

联合领导PME工作组的职总助理秘书长郑德源指出，资讯通信、金融服务和专业服务等领域的白领普遍对职总缺乏认识，而这些领域的就业人数正持续扩大，工运须加大力度接触他们。

另有员工反映，所属公司不允许他们加入工会。郑德源说，人们对成为工会会员，以及有工会代表他们存在误解。事实上，劳资关系法令只限制工会不可代表五类执行级员工，但这些员工还是可以成为一般分会会员。

劳资关系法令上次在2015年修订，允许蓝领工会代表大部分PME进行集体协商谈判。郑德源认为是时候再检讨劳资关系法令，让工会更好地代表白领员工。

职总约两年前定下最迟在2030年达到150万名会员的目标。黄志明透露，相信会员人数今年能跨过100万大关，职总有信心在期限内达成目标。

职总也在积极接触中小企业和各商会，至今已超过200家中小企业设立工会。自由业者和自雇人士也是职总关注的群体之一。

黄志明和职总会长雷家英在五一献词中说：“职总在今年庆祝成立60周年之际，我们将继续维护员工的权益并探索各种方式，共同创造更美好未来。”