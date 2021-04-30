骨痛热症第三和四型病毒 更易感染首季占比升至六成

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明告诫公众，虽然开年来的染病人数低于去年，但是很快就要进入传播高峰期，而且面对的是人们抵抗能力较低的第三和第四型病毒，所以还是得保持警惕。

今年首三个月本地有一人死于骨痛热症，而过去属于少数的第三和第四型病毒病例持续增加，共占总病例的六成。由于公众对这两个类型的病毒缺乏群体免疫力，这意味着人们将更易受感染。