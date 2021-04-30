骨痛热症第三和四型病毒 更易感染首季占比升至六成 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 11岁的武吉班让居民玛斯图拉（图中小女孩）曾感染骨痛热症，她现在是正华骨痛热症工作小组的成员，与基层一起向居民派发防伊蚊的传单。她昨天与内政部兼永续部政务部长陈国明（后排右一），以及荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉（后排中间）一起分发传单给武吉班让信佳路的居民。在玛斯图拉背后的是她母亲图蒂。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明告诫公众，虽然开年来的染病人数低于去年，但是很快就要进入传播高峰期，而且面对的是人们抵抗能力较低的第三和第四型病毒，所以还是得保持警惕。今年首三个月本地有一人死于骨痛热症，而过去属于少数的第三和第四型病毒病例持续增加，共占总病例的六成。由于公众对这两个类型的病毒缺乏群体免疫力，这意味着人们将更易受感染。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 骨痛热症 第三型病毒 第四型病毒 预防骨痛热症运动 女佣半身伸窗外 危险抹窗引关注 连续发烧两周 内出血抢救八小时 咖啡店大王洪鼎良逝世