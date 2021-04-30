滑倒绊倒跌倒为常见工伤 政府将加强宣导提高防范 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 员工在工作场所因滑倒、绊倒或跌倒而受伤，是本地工作场所最常发生的意外之一。工作场所安全与卫生理事会和人力部将推出一系列措施，加强雇主和员工对滑倒、绊倒和跌倒事故的防范意识。工作场所安全与卫生理事会昨天展开常年运动，鼓励企业、雇主以及员工在工作时抽出时间照顾好自身的安全。人力部高级政务部长扎吉哈为今年的全国工作场所安全与卫生运动主持开幕仪式致辞时说，最近工作场所死亡和受伤人数有所增加，这令人震惊的趋势显示，在教育雇主和员工有关工作场所安全与卫生的重要性，仍然需要一段很长的时间。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 扎吉哈 工作场所安全与卫生理事会 心理健康 保健促进局 劳资政 致命工伤 女佣半身伸窗外 危险抹窗引关注 连续发烧两周 内出血抢救八小时 咖啡店大王洪鼎良逝世