滑倒绊倒跌倒为常见工伤 政府将加强宣导提高防范

员工在工作场所因滑倒、绊倒或跌倒而受伤，是本地工作场所最常发生的意外之一。工作场所安全与卫生理事会和人力部将推出一系列措施，加强雇主和员工对滑倒、绊倒和跌倒事故的防范意识。

工作场所安全与卫生理事会昨天展开常年运动，鼓励企业、雇主以及员工在工作时抽出时间照顾好自身的安全。

人力部高级政务部长扎吉哈为今年的全国工作场所安全与卫生运动主持开幕仪式致辞时说，最近工作场所死亡和受伤人数有所增加，这令人震惊的趋势显示，在教育雇主和员工有关工作场所安全与卫生的重要性，仍然需要一段很长的时间。