本地研发小型渗血监测器 能防止失血过多情况

本地研发可持续监测伤口出血状况的轻便型智能渗血监测器，以防止失血过多情况。仪器分别在2018年5月与去年10月获得本地和美国专利，目标是希望在一年内推出市场。

樟宜综合医院和新加坡科技设计大学携手研发的小型渗血监测器，只要把直径45毫米、厚度15毫米的监测器安置在已包扎好的伤口上，当伤口渗出1毫升的血，仪器内的感应器就会启动并响起警报，通知护士检查伤口，避免失血情况发生。