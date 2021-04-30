本地研发小型渗血监测器 能防止失血过多情况 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 樟宜综合医院和新加坡科技设计大学携手研发的小型渗血监测器，能防止失血情况加剧。图为负责领导研发项目的樟宜综合医院肾内科主任及高级顾问医生蒋昌殷副教授（左），以及新加坡科技设计大学工程产品开发副教授冯韶晖博士。小型监测器电池可再充电，使用时间可长达7至9小时。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 本地研发可持续监测伤口出血状况的轻便型智能渗血监测器，以防止失血过多情况。仪器分别在2018年5月与去年10月获得本地和美国专利，目标是希望在一年内推出市场。樟宜综合医院和新加坡科技设计大学携手研发的小型渗血监测器，只要把直径45毫米、厚度15毫米的监测器安置在已包扎好的伤口上，当伤口渗出1毫升的血，仪器内的感应器就会启动并响起警报，通知护士检查伤口，避免失血情况发生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡科技设计大学 樟宜综合医院 伤口出血 研发 监测器 连续发烧两周 内出血抢救八小时 咖啡店大王洪鼎良逝世 “咖啡店大王”走了