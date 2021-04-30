提升访客体验加强宣导反激进化意识 逾百年哈迪杰回教堂将展开整修工程 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰（中）昨天在宗教改造小组副主席莫哈末阿里博士（左）和联合主席莫哈默哈斯比（右）的陪同下，参观哈迪杰回教堂里的资源与辅导中心。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰致辞时说，各宗教和社区组织领袖向来齐心对抗极端主义，共同发声谴责暴力并清楚表明对抗激进意识形态的坚定立场，令人宽慰。在我国拥有逾百年历史的哈迪杰回教堂，以及设于回教堂内的宗教改造小组资源与辅导中心将展开整修工程，以提升访客体验并加强宣导反激进化意识。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈迪杰回教堂 宗教改造小组 连续发烧两周 内出血抢救八小时 咖啡店大王洪鼎良逝世 “咖啡店大王”走了