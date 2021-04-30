提升访客体验加强宣导反激进化意识 逾百年哈迪杰回教堂将展开整修工程

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰致辞时说，各宗教和社区组织领袖向来齐心对抗极端主义，共同发声谴责暴力并清楚表明对抗激进意识形态的坚定立场，令人宽慰。

在我国拥有逾百年历史的哈迪杰回教堂，以及设于回教堂内的宗教改造小组资源与辅导中心将展开整修工程，以提升访客体验并加强宣导反激进化意识。