七旬母留医确诊 被隔离儿子：妻孩帮佣四人轻微感冒症状

72岁老妇在陈笃生医院留医确诊，正接受隔离的儿子今早（4月30日）告诉《新明日报》，妻子与其中两名儿女与帮佣一共四人出现轻微感冒症状。

《新明日报》昨天（29日）报道，陈笃生医院女护士确诊，与她接触过的同病房病患也确诊，包括本月20日住院的72岁妇女王金珠。

王金珠的儿子（39岁）今早接受《新明日报》电访时表示，母亲现在在医院的隔离病房，父亲在住家隔离，他与七岁的大儿子在酒店隔离，而姐姐则在同个酒店的另外一间房隔离。

“我和儿子是本月25日去探望母亲，我们在那里约15分钟到半小时，妻子与其他三名儿女和帮佣都没有去所以他们暂时无须隔离。我与儿子是前天（28日）傍晚被通知要隔离，会一直住到下个月9日。”

他表示，留在家中的家人目前也出现轻微感冒症状，为以防万一已寻医，并安排进行冠病拭子检测。

“我妻子身体出现酸痛，也有些鼻塞，五岁多的二儿子暂时没有症状，两岁多的三儿子有点感冒，一岁的小女儿则有些发烧，帮佣也有点感冒。”

他透露，一岁女儿在本周三傍晚先进行检测，结果呈阴性。其他有症状的成员今午（30日）进行检测。

“现在我与大儿子目前没事，没有出现不适。但隔离在酒店，挺担心其他家属的情况。”

自从前天被通知要隔离后，他与妻子也决定负责任，不让孩子去学校上学至到他的检测结果出炉为止。

“虽然个别在不同地方隔离，我和隔离的家人都会每天约好时间定时视讯通话。父母的精神都看起来不错。”

完整报道，请翻阅2021年4月30日的《新明日报》。