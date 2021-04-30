鸳鸯贼用衣架“钓” 偷信箱千张补助券

用衣架“钓”信封，“钓”不出就用钳子砸，鸳鸯贼一周内偷走72个信箱内总值1万零800元的1080张必需品补助券（Grocery Voucher）。

祖奇非（Zulkeflei Bin Mohamed Yatim，42岁）及谭媞（Tanty Yohaida Binte Samad，45岁）遭逮捕后，双双被控上法庭，各面对72项共谋偷窃罪名。

谭媞昨天承认其中15项罪名，余项交由法官下判时考虑后，被判坐牢48周。由于她在假释期间犯案，法官下令她坐牢另外121天。祖奇非并未表示是否认罪，他的案件目前在审前会议阶段。

这相信是本地至今最严重的必需品补助券（Grocery Vouchers）盗窃案。

庭上揭露，警方去年10月接获至少19名马西岭居民或他们家人报案，指政府寄给他们的必需品补助券在信箱内遭人偷走。

警方循线调查后，逮捕了谭媞和她的丈夫祖奇非。

调查显示，两人在去年10月4日至11日之间犯案，从他们马西岭组屋及隔壁座组屋居民的信箱内，偷了72名居民共1080张的必需品补助券。

两人都在半夜犯案，起初只对没有上锁的信箱下手，过后开始用衣架将信封“钓”出来。当他们“钓”不出信封后，就直接用钳子砸开信箱，将所有的信都偷走，然后再回家取出补助券。

两人在确定自己的组屋已经没有补助券后，开始对隔壁座组屋的居民下手。

完整报道，请翻阅2021年4月30日的《联合晚报》。