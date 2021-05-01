一周来社区病例激增 六感染群形成 收紧防疫措施力阻冠病传播

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财表示，收紧社区防疫措施将对民众造成不便，尤其是本月有三个公共假日，相信许多人已计划好与亲友聚会。不过，这些措施是确保减缓病毒在社区传播的唯一途径。他也提醒，如果疫情再度恶化，政府可能须进一步收紧防疫措施，以显著减少社区互动。

本地过去一周的新增冠病社区病例激增至35起，并出现六个新感染群。其中，陈笃生医院出现的感染群，昨天（4月30日）的确诊病患增至13人，形势堪忧。为遏止病毒进一步在社区里蔓延，政府宣布收紧社区防疫措施，竭尽所能阻断病毒传播链。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财昨天在记者会上说，这些措施预计将造成不便，加上本月有三个公共假日，相信许多公众已计划好与亲友聚会。不过，他吁请公众减少社交活动，遵守防疫条例，因为“这是确保减缓病毒在社区传播的唯一途径”。

根据新措施，社交聚会的八人限制保持不变，但卫生部建议公众，无论是登门拜访或在公共场合与亲友聚会，每天不应超过两场。

若情况允许，雇主也应尽量让员工在家办公，以及错开员工到办公室的上班时间，以降低工作场所和公共交通上的病毒传播风险。

从即日起至本月14日，当局也将落实人流管制措施，包括收紧购物商场和大型独立商店的人数限制、在人流量高的幸运商业中心和柏龄大厦恢复每个星期天按身份证单双号限号入场的限制，以及关闭户外烧烤台和露营区。

从本月7日至14日，已获贸工部批准运作的旅游景点，客容量也须从65％降至50％。

进一步收紧边境管制

为避免未被发现的病例在社区里传播病毒，陈笃生医院确诊冠病病患近期曾到过的公共场所，将关闭两天进行清洗。在4月18日或之后到过同样地点的公众，以及在这期间到过陈笃生医院的访客和出院病患，可到区域检测中心或公共卫生防范诊所接受免费冠病检测。

另一方面，政府也继续密切关注全球疫情局势。鉴于印度疫情持续恶化，并已扩散至邻近国家，我国将进一步收紧边境管制。

从今晚11时59分起，所有过去14天到过孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的长期准证持有者和短期访客，将不准入境新加坡，或在本地过境。

由于泰国近日暴发新一波疫情，从明晚11时59分起，所有过去14天到过泰国的入境者，抵新后也须在指定设施履行14天居家通知。

黄循财提醒，若本地疫情再度恶化，政府可能须进一步收紧防疫措施，以显著减少社区互动。

“在重新开放的道路上，难免会停顿又重启，也会出现几道坎。我们现在就在重新开放的过程中遇到了一道坎……只要我们守纪律和保持警惕，尽自己的一分力，我有信心我们能够跨过这道坎，回到重启经济的轨道上。”