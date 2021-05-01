陈笃生感染群扩大至13人 5000多病患职员接受筛检

本地新增九起社区冠病病例中，四起与陈笃生医院感染群有关，由当局主动检测病患和职员时发现。另四起社区病例也与早前确诊的病例有关联。

加上之前九起确诊病例，陈笃生医院感染群扩大至13人，八人是住院病患，五人是职员，所有确诊者已转至国家传染病中心。医院共四个病房封锁。

出现冠病感染群后，陈笃生医院三管齐下，减缓病毒传播、加强防疫管控，以及“撒下大网”围堵病毒，让所有1100名住院病人和4500名在病房轮值的职员从前天起接受冠病检测。

医院首席执行总裁苏源财医生昨天（4月30日）出席政府抗疫跨部门工作小组记者会时指出，医院的首要考量是尽快为已确诊的病患和职员提供照顾，尤其是密切留意出现其他并发症的年长病患。

医院也在追踪病患在医院里接触过的人。目前包括确诊病例在内的61名病人已转至国家传染病中心，76名与确诊者有过密切接触的职员在等待隔离指示时，将先放缺席假。

封锁四病房

苏源财说：“根据追踪记录，预料下来会有更多职员须放缺席假和接受隔离，人数可能达数百名。”

目前有七人确诊的9D病房和一人确诊的9C病房已封锁。感染群中最早出现症状的57岁男病患在入住9D病房前住过的7C病房也被封锁。

另一封锁的病房是10B，这是上月28日确诊移民局男职员的妻子工作的病房。她也是陈笃生医院的护士，但暂时与医院感染群无关联。

苏源财解释，封锁病房意味着病房不会再有新病人入住，也严禁访客，住在病房的病人除了要接受特殊检查，也不可离开病房。目前四个病房的病人和职员的初步冠病检测都呈阴性。

医院防疫策略的第二个环节是加强防疫管制和卫生，增加清洗与消毒频率，以及提醒职员每日量两次体温。

苏源财说：“我们已在密切留意有发烧或急性呼吸道感染症状的住院病人，但冠病有无症状感染的风险。我们在为病人诊断和监测时面对诸多挑战。”

最后，医院将在来临周末前为所有4500名在病房工作的医生、护士、综合保健人员，以及打扫病房与提供其他病房支援的职员完成检测。所有1100名住院病人也在昨晚接受检测。

根据卫生部文告，昨天与陈笃生医院感染群有关联的四名病患，两人是住院病人，两人是职员。其中一名77岁女病人曾住9D病房，她在上月26日通过冠病检测后，隔天转至大巴窑一家疗养院。陈笃生医院已暂停这类转介，直到为所有封锁病房的病人完成冠病检测。

另一名确诊病人是住9C病房的65岁女子。昨天确诊的还有一名36岁新加坡国立脑神经医学院男医生，及在9D病房打扫的41岁中国籍清洁女工。两人今年2月底已接种疫苗。