防止陈笃生医院感染群扩大 冠病病患到过场所关闭两天清洗

有关当局将联系受影响场所的业主或经营商，多数地点估计今明两天关闭。与确诊病患同个时间到同个地点的公众，也可在本月3日至16日预约到有参与拭子检测计划的诊所，或直接到区域检测中心接受免费冠病检测。

为防止陈笃生医院冠病感染群扩大，卫生部会尽量在本周末关闭病患到过的公共场所两天以清洁场地，曾到这些地点的公众可免费检测冠病。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的教育部长黄循财昨天（4月30日）在记者会上宣布以上消息。他说，有关当局会联络这些场所的业主或经营商，多数地点估计会在今明两天关闭。

乌节中央城的Uniqlo曾有冠病病患到访。（梁麒麟摄）

根据卫生部，陈笃生医院感染群目前有13起病例，除了住院病患，其他人到过的地点包括三家职总平价超市、313@somerset购物商场，以及宏茂桥城（AMK Hub）。

其他地点包括各种餐饮场所、零售商店、基督教堂，以及回教堂。公共场所关闭期间，那里的工作人员也会接受检测。

黄循财说，当局会按照出入登记系统SafeEntry与“合力追踪”的记录，发送手机短信给那些与确诊病患在同个时间到同个地点的公众，提醒他们14天内密切留意健康情况及前往接受检测。

这些人本月3日至16日可预约到有参与拭子检测计划（Swab and Send Home）的诊所，或直接到区域检测中心接受检测。公众可上网phpc.gov.sg查询诊所详情。

区域检测中心共有四个，它们都是旧校舍，即宏茂桥54街的大侨小学、裕廊东21街的树群中学、巴西立51街的云海小学，以及新民径的碧苑中学旧校舍。

公众须携带附有照片的身份证明前去检测，并通知诊所或检测中心，他们什么时候到过有关场所。

黄循财说：“我们已经好久没看到社区出现相对较大的感染群，这当然值得关注，但我们也已经从经验中吸取教训，要控制并阻断病毒传播，就要快速行动，避免病毒进一步传播。”

城市丰收教堂关闭至16日

城市丰收裕廊西基督教堂是受影响的其中一个场所。该教堂在网站上发布文告说，为了安全起见，昨天不仅关闭了裕廊西教堂，也关闭了新达城的场地，这些地点会一直关到本月16日。

教堂前天接到通知，发现一名女教徒确诊，与陈笃生医院感染群有关，她过去两周到过裕廊西教堂三次，包括出席两场会议。

文告说，这名教徒时刻戴着口罩，与他人保持一米距离。她出席会议时遵守五人一排的规定，出入礼堂时也待在所属的50人小组内。

这名病患上月20日也到东海岸的一家牛排餐馆Stirling Steaks用餐。该餐馆昨天在面簿贴文说已接到通知，并按当局指示，今明两天关店消毒。面簿贴文说，国家环境局人员昨午到餐馆检查，并证实餐馆的清洁程序符合条例，但餐馆仍会消毒，让食客与工作人员安心。

《联合早报》昨晚在公共场所必须关闭的消息宣布后也联络了一些其他业者，截稿前未收到答复。