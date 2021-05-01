无关联社区病例若超出协议数目 新港航空泡泡或再度喊停

我国无关联社区病例若超出新加坡和香港所协议的数目，新港航空泡泡可能再度喊停。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财，昨天（4月30日）在记者会上指出这点。

《联合早报》早前报道，定于5月26日启动的新港航空泡泡，其相关条例已经过修改和加强。根据新协定，一旦新加坡或香港在七天内，平均每天出现超过五起本土无关联病例（客工宿舍病例除外），航空泡泡计划就会暂停至少14天。

黄循财说，我国病例数目如果达到上述临界值（threshold），航空泡泡有可能不会启动，或即便启动了也会暂停。

“我们必须有心理准备，新计划不是一旦推出就会永久继续、不受干扰，因为疫情是如此的多变，非常难以预测。”

学者：未来几天病例趋势是关键

我国交通部昨天答复《联合早报》询问时也表示，正在密切监督新港两地的疫情情况。当局强调，我国绝大多数社区病例是有关联的。

交通部发言人说：“我们必须预期，病例会起起落落。这是我们为何将航空泡泡的启动日期设在宣布后一个月。”

发言人也强调，我国须不断寻找逐步开放边境以恢复航空旅游的方法，以确保新加坡樟宜机场和新加坡航空公司的长期生存。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时认为，未来几天的冠病病例趋势将是关键，如果无关联社区病例继续攀升，新港航空泡泡很可能再度喊停。

“接下来几天的情况将能更明确地告诉我们，目前疫情加剧是否只是小插曲或是真的恶化。”

已预订机票准备往返新港的乘客则表示，虽担心计划再次泡汤，但在订票前已做好心理准备，疫情可能随时生变。

在香港工作的刘洁颖（25岁，金融业）刚在四天前预订了6月10日返新的国泰航空往返机票，票价约3400港币（约580新元）。

她受访时说，她所买的机票允许乘客无限次免费改期，只须支付航班差价，她因此不担心航空泡泡如果再次展延，自己会有经济损失。

刘洁颖去年11月也曾预订过机票，想通过航空泡泡在农历新年返新与家人朋友团聚，但计划最后落空。

她说：“其实，以目前的情况看来，两地的疫情都有可能恶化，香港最近也发现社区似乎有变种病毒传播。”

“新港航空泡泡如果真的再次中止，我会感到很可惜和失望，因为没法见到家人，但这也是没办法的事，相信航空公司和政府都在尽力而为。

飞行里数网站MileLion创办人黄宣明（33岁）也在新港航空泡泡宣布重启后，预订了首航机票，准备赴港公干和见朋友。

他相信航空泡泡即使真的展延，也是政府经过谨慎考量后，为确保国人安全所做的决定。