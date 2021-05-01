孟加拉 尼泊尔 巴基斯坦 斯里兰卡 我国收紧从印度四邻国入境管制 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 我国收紧对孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的边境管制，过去14天到过这些国家的长期准证持有者和短期访客，不能入境新加坡或在本地转机，只有新加坡公民和永久居民允许入境。图为上个月22于本地樟宜机场拍摄的画面。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 考虑到印度冠病疫情已外溢到邻近国家，我国收紧对孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的边境管制，过去14天到过这些国家的长期准证持有者和短期访客，不能入境新加坡或在本地转机，只有新加坡公民和永久居民允许入境。根据卫生部昨天发的文告，新措施将从今晚11时59分起生效，至另行通知为止。早前已获批准但未入境新加坡的人士，也受新措施影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孟加拉 尼泊尔 巴基斯坦 斯里兰卡 泰国 斐济 越南 居家通知 电动代步车骑士下月底 可上网完成理论测试 “燃油大王”被加控23项 教唆员工伪造文件控状