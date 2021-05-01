孟加拉 尼泊尔 巴基斯坦 斯里兰卡 我国收紧从印度四邻国入境管制

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月1日 5:00 AM

我国收紧对孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的边境管制，过去14天到过这些国家的长期准证持有者和短期访客，不能入境新加坡或在本地转机，只有新加坡公民和永久居民允许入境。图为上个月22于本地樟宜机场拍摄的画面。（李健玮摄）
我国收紧对孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的边境管制，过去14天到过这些国家的长期准证持有者和短期访客，不能入境新加坡或在本地转机，只有新加坡公民和永久居民允许入境。图为上个月22于本地樟宜机场拍摄的画面。（李健玮摄）

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考虑到印度冠病疫情已外溢到邻近国家，我国收紧对孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的边境管制，过去14天到过这些国家的长期准证持有者和短期访客，不能入境新加坡或在本地转机，只有新加坡公民和永久居民允许入境。

根据卫生部昨天发的文告，新措施将从今晚11时59分起生效，至另行通知为止。早前已获批准但未入境新加坡的人士，也受新措施影响。

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