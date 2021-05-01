与最早出现症状男子同住9D病房 七旬确诊女病患担心 感染孙子和医护人员

七旬冠病确诊女病患与陈笃生医院感染群中最早出现症状的57岁男子，于同一天入住9D病房。入院头两天因床位不够，要睡在走廊增设病床的她表示，最担心把病毒传给孙子和医护人员。

截至昨天，陈笃生医院感染群已出现13名确诊者，其中一人是71岁的王金珠。她在4月20日因类风湿性关节炎与腿脚无力入住9D病房，25日出现咳嗽和发烧症状，28日下午确诊，并转入国家传染病中心的隔离病房接受治疗。