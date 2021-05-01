与最早出现症状男子同住9D病房 七旬确诊女病患担心 感染孙子和医护人员 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 王金珠目前在国家传染病中心的隔离病房接受治疗。她说，靠着阅读和整理手机资料安度时日，还会读报纸或与孩子联系，了解最新消息。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 七旬冠病确诊女病患与陈笃生医院感染群中最早出现症状的57岁男子，于同一天入住9D病房。入院头两天因床位不够，要睡在走廊增设病床的她表示，最担心把病毒传给孙子和医护人员。截至昨天，陈笃生医院感染群已出现13名确诊者，其中一人是71岁的王金珠。她在4月20日因类风湿性关节炎与腿脚无力入住9D病房，25日出现咳嗽和发烧症状，28日下午确诊，并转入国家传染病中心的隔离病房接受治疗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈笃生医院 感染群 国家传染病中心 数码 “燃油大王”被加控23项 教唆员工伪造文件控状