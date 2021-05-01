全国包裹自提柜网络启用为消费者提供更大便利

全国包裹自提柜网络昨天正式投入运作，已有超过10家电商平台及物流服务业者将把它列为查收包裹的新途径，供消费者选择。

由资讯通信媒体发展局成立的“百宝柜私人有限公司”（Pick Network，简称Pick）昨天也宣布，已与联邦快递（FedEx）、Huper Express、Qxpress、顺丰国际（SF International）、联合包裹（UPS）、WMG、XDel以及中通快递（ZTO）等八个新的物流服务业者签署合约。