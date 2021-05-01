全国包裹自提柜网络启用为消费者提供更大便利 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长沈颖（前）昨天试用位于西海岸民众俱乐部的Pick自提柜。通讯及新闻部长易华仁（左）、资讯通信媒体发展局局长柳俊泓（右）也出席了活动。（梁伟康摄） 字体大小: 小 中 大 全国包裹自提柜网络昨天正式投入运作，已有超过10家电商平台及物流服务业者将把它列为查收包裹的新途径，供消费者选择。由资讯通信媒体发展局成立的“百宝柜私人有限公司”（Pick Network，简称Pick）昨天也宣布，已与联邦快递（FedEx）、Huper Express、Qxpress、顺丰国际（SF International）、联合包裹（UPS）、WMG、XDel以及中通快递（ZTO）等八个新的物流服务业者签署合约。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 电子商务 Lazada Qoo10 通讯及新闻部 资讯通信媒体发展局 民众俱乐部 物流公司 全国包裹自提柜网络 包裹自提柜 数码 “燃油大王”被加控23项 教唆员工伪造文件控状