洪鼎良病榻叮嘱3儿团结 竟成最后遗言

“若我有天离开了，你们三兄弟定要团结合力，照顾好我们的大家庭。”去世前一天，洪鼎良病榻前随口叮嘱成谶，竟变对家人的最后嘱托。病情恶化后，他在临终前的一个多小时与30多名家人一一告别。

《联合晚报》昨天报道，金山岭集团老板洪鼎良两周前因高烧不退而入院，岂料星期三进行肝脏提取组织的小手术后，隔天凌晨病情突然恶化，最终不敌病魔，星期四（4月29日）晚上10时40分与世长辞，享年72岁。

记者昨晚走访新加坡礼仪坊的停柩处，他灵堂外的走道已经摆满致哀的花圈和横彩，堂内则有和尚带领每30名亲友一组绕棺柩举行诵经仪式。

儿子洪启强（41岁）在灵堂受访时说，因父亲过世前的病情复杂，所以直至昨午2时许才将父亲接回灵堂。

他表示，父亲从七个月前起身体就欠佳，前后数度进出医院，历经两次心脏手术和一次脑部手术。

“两周前，他开始莫名发烧和呼吸困难，我们看了几个专家，但检查后，仅发现他有高血压和高胆固醇，却找不出明确的病因。”

在洪鼎良病情恶化后，一度经过八小时的抢救。儿子说：“这8小时里，父亲经历了脑出血、心跳骤停、肝出血、还一度需要洗肾，但他撑到最后一刻与大家一一告别，甚至在弥留之际，他只要听到熟悉的声音，还是努力睁开眼。”

他也说，其实去世前一天父亲的身体状况一度良好，大家从未想过他会这样突然离世。

“前一天他还在病床上跟我们聊天，随口嘱托我们：‘如果我去世了，你们三兄弟定要团结合力，照顾好我们的大家庭。’”

洪启强指父亲以家为本，平日对家人和朋友爱护有加，备受大家的尊敬和爱戴，因此才有如此多人前来吊唁。

他也提到，父亲倾注心血扶持不少中小型企业发展，也把这些后辈也当作是“大家庭”的一员照顾。

完整报道，请翻阅2021年5月1日的《联合晚报》。