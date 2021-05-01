警查虐佣案期间 雇主偷送女佣回国

女佣工作仅3个月称遭女雇主虐待，趁雇主熟睡时逃走报案，案件仍在调查期间，女雇主竟私自买机票送女佣回国，抵触妨碍司法公正罪。

被告是59岁的女商人陈梅兰，受害人是来自菲律宾的托莉碧奥（34岁）。

案情披露，受害人自2017年7月4日在被告家帮佣。她做了3个月后，在10月5日清晨5时从被告家逃离去警局报警，称遭被告虐待，指后者用手捏并试图抓伤她，受害人过后被送医。

被告早上起床后发现受害人不见踪影，但护照和私人物品还在，她随后报案时得知受害人早前也报案。

警方过后把受害人送去女佣中介，后者要求换雇主，表示想继续在新加坡工作。警方也告知中介和被告，受害人需接受调查，不能遣送回国，随后将受害人的证件交还给她。

由于受害人离开，被告只好另聘女佣，但被警方告知受害人的工作准证取消后，才能批准新的女佣准证，人力部会给受害人特殊准证，以便后者接受调查。

警方联络不上受害人

被告随后致电中介，称警方说可以取消准证。中介则表示，按照惯例，被告需先给女佣买一张机票才能取消准证。被告和中介均没联系警方，询问有关取消准证的正确流程。

被告随后买了一张飞往马尼拉的机票，受害人也登机回国。中介在飞机起飞当天无法取消准证，交代被告跟人力部查询原因。

警方两天后才得知受害人已离开新加坡，致电受害人在菲律宾的号码，但联络不上。

由于安排仍在接受调查的受害人回国，被告在妨碍公务罪名下被控。被告原本要抗辩，但在审讯首日表示认罪，法官需要时间考虑被告的刑罚，案展至5月11日再过堂。