学会视讯功能 要见子女不难

多年来独自一人居住的黄叶爱虽然视力不好，但透过手机视讯功能，每天仍能与远在美国工作的女儿“见面”说话，冠病疫情期间也能及时了解女儿在当地的情况。

黄叶爱（75岁）的女儿从2008年起就长期在美国工作，每年会回国探访她一次，而丈夫在2017年过世后，她就一个人居住。即便目前家中有一名女佣帮忙照顾，黄叶爱仍坚持要独立生活，许多事情都希望能亲自完成。

由于她的右眼失明，左眼的视力也开始有些模糊，护联中心（AIC）建议她到日间护理中心多活动，对她的健康、行动，以及饮食习惯等都有帮助。

因此，黄叶爱在三年前决定到职总保健合作社芽笼东乐龄日间护理中心，每周一至周四都参加中心举办的各种活动如歌唱和运动等。

她去年也通过这家日间护理中心参与了资讯通信媒体发展局的数码乐龄计划（Seniors Go Digital），并在数码大使的帮助下设置了多个手机功能，包括把字体调大，方便她寻找手机上的应用。数码大使也帮她下载了放大功能的应用，让她在阅读信件或报纸时，能把手机作为一个放大镜。

学会使用手机后，她每天早上都通过通讯应用WhatsApp和在美国的女儿进行约20分钟的视讯通话，一睹女儿在国外的情况。

黄叶爱说：“虽然以前能和女儿通电话，但我看不到她的脸，如果家中有些事物需要她处理，单单透过电话有时也很难讲清楚。现在如果我看不懂信件，就能在视讯上直接拿给她看，或是拍下照片传给她。”

芽笼东乐龄日间护理中心的数码乐龄计划起初只有黄叶爱和另一名年长者参加，但中心过后将该计划推广给其他年长者，包括失智症患者，以改善他们的健康和生活质量。

职总保健合作社乐龄日间照护高级经理江骏飏受询时指出，中心目前共有15名年长者参与数码乐龄计划，帮助他们掌握数码知识，包括如何使用WhatsApp发送文字或语音信息。

他说：“冠病疫情让许多年长者和黄叶爱一样，无法经常与亲人会面，而数码乐龄计划有助他们掌握新数码技能同亲友和社区保持联系。没同住的看护人若能更容易与年长亲人线上见面和交谈，他们可以更安心。”

此外，黄叶爱向来喜爱阅读报纸，但随着她的视力越来越差，她希望下来能学习使用能够念出报上新闻的手机应用。

她指出，现在虽然能用电台听新闻，但电台通常会重复报读一些大新闻，并且是简短的，所以希望能选择聆听她想读的整篇报道。

她也说：“我面对的最大挑战就是我的视力，但科技能帮助我克服这个挑战。不论是和女儿及亲戚打声招呼，或是充实我的日常生活，科技都让我获益匪浅。”

对科技产品产生兴趣 还想学网购和阅读电子报

76岁的詹淑娥（左）在日常生活中，已懂得使用智能手表来计算烧水的时间和计算步数，她也希望能继续向数码大使了解智能手表的更多功能。（白艳琳摄）

詹淑娥对许多科技产品都很有兴趣，如今学会在日常生活善用科技，不仅能用智能手表设定计时器方便计算烹煮等时间，还能与外国的亲戚通过通讯应用保持联系。

现年76岁的詹淑娥在1972年陪同丈夫从台湾移民到新加坡公干，并在本地育有一对子女。

她早期帮助丈夫处理公司业务时，学会了一些电脑功能和软件，但由于受华文教育，对以英文为主的科技产品仍须花一些时间学习。

詹淑娥坦言，智能手机和电脑功能不一样，每个品牌的使用方式也不同，所以初学手机时有一定难度。“比如说，许多应用会要求我设定密码，而且要设定比较安全的密码，得加入大小写的英文字母和不同数字，我这样很难记住。”

不过，自今年初得知邻居到民众俱乐部免费学习数码技能后，詹淑娥对此感到十分有兴趣。

她说：“以往这些课程都要收费，压力很大，担心学了后忘记。但现在有免费的课程，即便不记得还能重新再问，方便我以自己的学习速度慢慢学，是个非常好的计划。”

起初只会用手机拨打电话的詹淑娥，如今懂得使用脸部识别技术来解锁手机和登入应用，也学会使用通讯应用WhatsApp和Line，甚至能透过视讯与在台湾的亲友“见面”。

她说：“之前是拨打长途电话跟台湾的亲友联系，但费用很贵，现在有了这些应用，方便许多，随时随地都能发信息。”

詹淑娥也学会如何在通讯应用上添加好友，拍摄照片，甚至碰到看不懂的英文信息时，还能复制信息并贴在翻译应用中，翻译成华文。

“我一看到手机和应用上有不熟悉的功能或标志，我会好奇地去问别人，不论是问我的女儿还是数码大使等，从多方面学习。”

她的女儿还买了智能手表给她，她不仅懂得用来记录每日的步数、查看来电通知，在家时也能用手表的计时功能，计算烧水的时间。

詹淑娥下来还想学习如何网购、上网阅读报纸和小说，以及尝试和家人透过Zoom平台视讯等，在生活各方面融入科技技能。

数码小贴士：想要学习数码技能，可从哪里学起？

【本文由资讯通信媒体发展局呈献】