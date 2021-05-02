李总理：坚守抗疫避免重启阻断措施

李总理提醒，国内疫情须保持稳定，才不会打乱经济复苏步伐。“如果我们不得不启动像去年那样的病毒阻断期，那将重挫人民的生活和经济的复苏。”

我国经济预计能在今年恢复至疫前水平，但前提是本土疫情须保持稳定。李显龙总理呼吁公众配合遵守抗疫措施，不放松警惕，以免得再次启动病毒阻断期，重挫经济复苏步伐。

本地近日出现数个新的冠病感染群，李总理昨天（5月1日）在全国职工总会的劳动节集会上发表主旨演说时提到，政府正在尽力防止病毒进一步在社区传播，会在必要时收紧防疫措施。

他重申，除非全球经济再受挫，我国经济今年预计将增长超过6％，优于贸工部早前预测的4％至6％。国内疫情也须保持稳定，才不会打乱经济复苏步伐。

李总理因此提醒别重蹈其他国家的覆辙，过早松懈，导致新一波疫情来袭，这一波疫情甚至可能比第一波更严重。他说：“如果我们不得不启动像去年那样的病毒阻断期，那将重挫人民的生活和经济的复苏。”

雇佣补贴计划不能永久持续

他也强调，我国经济即使增长6％，也只不过是恢复到疫前水平，一些领域如航空和旅游业不会那么快复苏。同时，新病毒株的出现意味着疫情容易迅速恶化。

政府去年和今年动用超过500亿元国家储备金来扶持企业和员工。李总理指出，这是空前的拨款数额，但随着经济复苏，须将援助调整到更可持续的水平。

针对有工会领袖询问可否再延长雇佣补贴计划，李总理指出，政府会谨慎考虑这个建议。但他提醒，雇佣补贴计划只是“人工生命维持系统”，能让人暂时保持呼吸，但不能永久持续。

他说：“我们仍须找到方法来完全恢复，重新站起来并锻炼新的肌肉，推动新加坡前进。”

李总理也阐述了航空业的复苏情况，指出大多数客运航班虽停飞，但货运航班仍在运行，很多航空业员工也返回岗位来管理这些航班。也有许多航空业员工加入抗疫行列，担任医院的关怀大使、病例接触者追踪员和安全距离大使等等。

与此同时，我国建立了一套牢固的系统来检测和隔离抵境乘客，几乎所有前线人员也接种了疫苗。新加坡居民的疫苗接种工作则取得稳步进展。

李总理说，这些条件让我国能安全地一步步放宽跨境旅游，尤其是对染疫风险较低的国家。他认为，航空业要完全恢复，还有很长的路要走，但已经能看到曙光。

职总今年庆祝成立60周年。李总理说，随着我国劳动队伍的结构不断改变，职总必须不断转型，确保不会脱节。

专业人士、经理、执行员与技师（PMET）在居民劳动队伍中所占比率，从10年前的约一半，上升到如今的60％。零工人士和年长员工近年来也显著增加。

今年的劳动节集会以线上线下混合方式举行，超过200名工运代表和劳资政伙伴在白沙乐怡度假村D'Marquee出席集会，另约1500人通过视讯参与。与会者也在线上和线下，挥着拳头齐声高喊“前进吧，职总”“前进吧，行动党”“前进吧，新加坡”。