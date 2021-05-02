育德中学一女生染疫 全校学生下周居家学习

育德中学一名女学生确诊染上冠病，学校所有学生下个星期将改为居家学习。

卫生部昨晚（5月1日）发表文告说，这名15岁的新加坡籍女学生上一次到位于榜鹅的育德中学（Edgefield Secondary School）是在4月29日。她前一天已喉咙痛，29日开始流鼻涕和失去嗅觉，当天上学时也已报告生病，并到家庭诊所求医。

这名女学生在就医当天接受冠病检测，检测结果隔天出炉并呈阳性。她已被送往新加坡国立大学医院，目前还在等待血清检测结果。

教育部昨晚也发文告指出，所有与这名确诊女学生有过密切接触的学生、职员和外部供应商已被隔离，学校也将进行彻底清洗和消毒。鉴于这目前是一起无关联病例，加上社区病例有所增加，卫生部要求学校的其余学生、职员和外部供应商都须接受冠病拭子检测。

教育部说，由于冠病检测和获取检测结果需要一些时间进行，育德中学将从下周二（4日）至下周五（7日）进行居家学习。下周一（3日）是学校假期。

育德中学下来一周将继续通过线上和实体教材为学生上课和提供支援，以确保他们的学习进展不受影响。教师也会与学生和家长保持定期联络。等待冠病检测结果期间，育德中学所有须接受检测者应减少与他人接触，并避免到访拥挤的地方，以防万一。

教育部将继续密切观察情况，并与学校和家长合作，确保学校职员和学生的健康。“随着过去一周本地病例的增加，我们促请所有学生和职员继续保持良好的个人卫生习惯，并遵守安全管理措施。包括戴口罩、勤洗手、擦拭设备和桌子，生病时也该看医生，并仅在完全康复后才返回学校。”

教育部长兼财政部第二部长黄循财昨晚也在面簿贴文指出，政府将继续采取一切必要措施，确保学校和学生的安全。