过去两周曾访陈笃生医院者 不得到其他医院探病但可求医

冠病19疫情

从昨天起，过去两周曾到访陈笃生医院的人，都不准到其他医疗机构探病，不过，需要治疗的病患还是可以去求医。陈笃生医院的医护人员也得暂停到其他医疗机构看病。

根据《联合早报》取得卫生部昨天发给所有医疗机构的通告，所有医疗机构应留意在4月18日当天或之后入住或前往陈笃生医院病房的病患，并采取必要的预防措施，如观察他们是否出现症状，以及远离其他患者等。这些病患也应接受冠病检测。

医疗机构也必须对所有出现发烧和急性呼吸道感染症状的住院病患加强临床监督，并给予适当的隔离。若病患符合卫生部对可疑病例的条件，就应接受拭子检测。

卫生部也建议所有住院病患尽可能留在病房内，并严格遵守预防措施。

仅特定情况紧急病例

允许转入陈笃生医院

此外，其他公共及私人医疗机构，与陈笃生医院之间应避免让病患转院，减低跨机构的病毒传播风险。不过，无法在原医院内和通过远程治疗的紧急病例还是允许转院，例如须接受严重创伤护理和器官移植等的患者。

医院应尽可能确保病患转院前的冠病检测结果呈阴性。若病患有感染冠病的较高风险，两家医院应确保有足够临床资源，并在转院过程中采取妥当防范措施。

在过去两周入住或到访陈笃生医院病房的病患若希望到任何医疗机构的专科门诊求诊，医疗机构可建议他们进行远程看病。若病情不紧急，可将病患的复诊日期延迟至距离他们前去陈笃生医院后的至少14天。

出院病患若担心染病

可安排免费拭子检测

卫生部也建议过去两周从陈笃生医院出院的病患，只固定到一家综合诊疗所或家庭诊所复诊，诊所可按情况提供远程看病，或在隔开的地方看诊。

这些病患若担心染病，政府可安排他们到参与拭子检测计划的公共卫生防范诊所，或位于宏茂桥、裕廊东、白沙和新民径的四个区域检测中心做免费拭子检测。

另外，卫生部建议医疗机构拒绝让过去两周前往陈笃生医院病房的访客和看护者等探病，唯有特殊情况可例外，由机构酌情处理。探病人数也从每日八人减至五人，任何时候只能有最多两人在病患床边。

卫生部也要求医疗机构在这段期间尽可能暂停由陈笃生医院医护人员提供的服务，或是鼓励病患选用远程看诊。

其他医疗机构的医护人员目前也不能到陈笃生医院和设在该医院的其他机构看病，除非须提供紧急或时间紧迫的服务。

新保集团副总裁（医务与临床服务）兼疾病暴发工作组联合主席冯国荣教授受询时说，集团已更新旗下医疗机构的访客限制和措施，病房的每名患者每天最多可有五名访客，探病时间内的任何时间则最多只允许每名患者有两名访客进入病房。12岁以下孩童不允许探病，但重病患者、慈怀护理病患和特需患者可例外。

此外，过去两周曾到陈笃生医院的访客、看护者和随行人员将不允许进入新保集团的医疗机构。陈笃生医院隶属国立健保集团。

急诊部一度现人潮

盛港医院病房已满额

盛港综合医院昨早在面簿也说，急诊部出现人潮，医院将优先医治危急的病患，其他病患的等候时间会拉长。每名病患只能由一人陪伴。

该医院的病房也已满额，因此吁请情况不紧急的病患到家庭诊所或综合诊疗所求医。

新加坡中央医院和和新加坡国立大学医院昨天也发出类似呼吁。