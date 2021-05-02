超市关闭两天大清洗 公众：支持严格防疫

平常从一大早就门庭若市的大巴窑建屋局中心职总平价超市昨天大门紧闭，许多公众因不知超市这个周末暂停营业进行清洗而扑了个空，但是他们多数在得知个中缘由后都支持政府采取严格的防疫措施。

陈笃生医院感染群是本地目前最大的感染群，为了防止冠病病毒进一步在社区扩散，抗疫跨部门工作小组前天下令，暂时关闭病患确诊前曾到访的地点两天，以便让业者完成清洗和消毒。