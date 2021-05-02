超市关闭两天大清洗 公众：支持严格防疫 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月2日 5:00 AM 大巴窑居民邓玉珠（左）昨早去到大巴窑建屋局中心职总平价超市门外时才看见告示，通知顾客超市周末暂停营业。她认为，疫情让人担心，政府小心一点是正确的，菜可以改天再买。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 平常从一大早就门庭若市的大巴窑建屋局中心职总平价超市昨天大门紧闭，许多公众因不知超市这个周末暂停营业进行清洗而扑了个空，但是他们多数在得知个中缘由后都支持政府采取严格的防疫措施。陈笃生医院感染群是本地目前最大的感染群，为了防止冠病病毒进一步在社区扩散，抗疫跨部门工作小组前天下令，暂时关闭病患确诊前曾到访的地点两天，以便让业者完成清洗和消毒。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫情 陈笃生医院感染群 防疫措施 温馨远程探监维系亲子纽带 学会视讯功能 要见子女不难