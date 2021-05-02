脚踏车骑士天桥上违例行驶 居民喊怕

黄埔居民申诉，脚踏车骑士滥用天桥，骑车过桥，威胁到路人安危，有阿嫂还曾被代步工具碾过脚趾。

吴先生（61岁，退休人士）告诉记者，他住黄埔一带30多年，近年来常看见脚踏车骑士滥用靠近黄埔通道第75座附近的天桥。

他说，天桥原本为年长者或残疾人士带来方便，但这两三年来，却见到脚踏车骑士快速骑车过桥，威胁到路人安危。“天桥的两个入口和中间都放置告示牌，禁止骑士在天桥骑行，但大部分的骑士都忽视。几周前，我在半小时内就见到10名骑士骑车过桥。”

吴先生说，他曾拍下这些骑士的违例行为，怎料引起骑士不满，还下车挑衅。

“我报警、向陆交局投诉，但情况没改善。这一带有很多老人走动，骑士的行为不但危害自己，也危害他人的安全。”

另一居民白女士（70岁，退休人士）则说，她去年底使用天桥时，就在天桥的拐角处与一辆代步工具发生碰撞。她说，骑着代步工具是一名大约70来岁的男子，对方快速骑下斜坡，结果转角时，自己不及闪避，脚趾被碾过。

“我连忙大喊，对方不但没有道歉，也没有停下来，直接扬长而去。我的脚趾肿了起来，拿了三天病假。”

白女士说，由于天桥靠近黄埔熟食中心，常有年长者使用，即使骑士违例骑行，也应放慢速度。

完整报道，请翻阅2021年5月2日的《新明日报》。