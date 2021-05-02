狮城遇伯乐出钱开档 客工变“头家” 卖拿手黄姜饭

孟加拉籍客工在狮城遇伯乐，出钱开档让他贩卖拿手的黄姜饭，一圆他在新加坡的头家梦。

这名幸运的客工是来自孟加拉的贝帕尔（28岁，Bepar Sharief），来新加坡有八年多，目前在义顺11道第343座的咖啡店经营黄姜饭摊。

贝帕尔在档口受访时说，他的人生并非一帆风顺，当初来新加坡当建筑工人时吃尽苦头，但在现任老板的提拔下，总算苦尽甘来。

贝帕尔初到新加坡时在建筑工地上班，每天从早上8时做到晚上10时，过着有一餐没一餐的日子，为了省钱吃咖喱汁淋白饭或面包充饥。

“当时每个月的收入介于1200元到1500元，每天疲惫不堪，也没有自己的娱乐时间，非常不开心。”

无奈在第六年的时候，贝帕尔被建筑公司的老板拖欠薪水一年约一万元的薪水，他只好向人力部求助。

最后，贝帕尔只追讨4000元的薪水，但人力部将他重新安排到一家咖啡店工作，这是他第一次接触餐饮业。

“那家咖啡店坐落在美芝路邵氏大厦，老板知道我喜欢烹饪，就让我管理档口所贩卖的食物，包括云吞面、椰浆饭、牛肉面、西餐和调酒。当时我学会烹煮很多本地美食。”

两年后，由于邵氏大厦将重新发展为甲级办公楼，咖啡店必须关闭，贝帕尔等于没了工作。不过，老板看到他的潜力，决定另找新地点，出钱开档让他贩卖拿手的黄姜饭。

贝帕尔说：“老板出钱，我出力，他也给我股份成为股东之一，一尝当老板的滋味。我衷心感谢老板的栽培，如果不是他，我怎么可能实现梦想在新加坡当老板呢？”

曾经的打工仔，在异乡实现了看起来遥不可及的梦想，贝帕尔开心地说：“是老板给了我新的人生！”

完整报道，请翻阅2021年5月2日《联合晚报》。

