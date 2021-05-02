夫突带小三回家 逼妻接纳“二奶” 妻忍4年提离婚 判得55%资产

有妇之夫恋上小三，竟打开家门将她扶上“二奶”之位，结婚30年的发妻和两名儿子被逼选择接纳，但发妻终究忍无可忍，四年后入禀法院向丈夫提离婚。丈夫称自己以为妻子“很快乐”，对她提出离婚感到惊讶，不断要求发妻回到他身边。

据家事法院日前发出的判词，这对夫妻在1988年结婚，育有两名现年23岁和26岁的儿子。

夫妻俩早前同是公务员，丈夫婚后不久声称为了给家庭更好的生活而转换跑道，结果一波三折，而妻子一路陪伴丈夫熬过这些苦日子，丈夫最终才当上保险经纪过上理想的生活。

然而，丈夫在2014年突然把小三带回家，要求妻子接纳她为“二奶”，妻子只好勉为其难答应。两名孩子也担心父亲大发雷霆，只得乖乖答应，“二奶”自此成为一家人住进他们家。

不过，妻子隐忍三年后，终究忍无可忍于2017年12月带着两名儿子搬出家门，隔年2月上庭向丈夫提出离婚。

丈夫在庭上表示，他以为妻子对“二奶”的安排感到相当“快乐”，因此妻子因此事闹离婚让他感到非常惊讶，并多次在宣誓书和庭上要求妻子回到他身边。

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