惨遭医生男友毒打 女郎写出遇暴经历 盼激励受害者

三年多前因拒绝医生男友求欢被暴打，导致七处骨折和头部积血差点丧命的女郎，勇敢走出阴影重拾自信人生。她写出自己的经历，鼓励其他面对暴力的女性站出来，对暴力说“不”。

“爱和暴力无法共存。”

这是林恩卉（29岁，撰稿人）接受《海峡时报星期刊》访问时，给所有女性受害者的建议。

这话从她口中说出来特别铿锵有力，因为她在2017年8月27日，因为拒绝跟当时的医生男友张顺杰（36岁，译音）上床，结果被男友锁在房内暴打约两小时，一直到男友父亲报警，警员到场破门而入才把她救出。

林恩卉当时已奄奄一息，单是脸部就有六处骨折，她事后住院三周动了多个手术，包括脸部整形手术。

《联合晚报》当时曾报道，前男友专打脸部导致她毁容，这让她康复后觉得自卑，还患上急性压力症。

后来，林恩卉在家暴服务中心（PAVE）执行理事长苏达奈尔（Sudha Nair）博士的安排下，与其他同样受到暴力对待的女受害者进行10期分享活动，互相治疗创伤。在分享活动上，她发现受害者不乏专业人士如医生和律师。

林恩卉逐渐走出伤痛，重拾自信面对公众的眼光。她在网上部落格和家暴服务中心面簿等平台分享自己的故事，希望给其他女性带来勇气。

她说：“勇敢走出来，没有人应该活在暴力底下。”

打开心窗并学会爱自己后，林恩卉也遇到了懂得爱她的人，两年前再度坠入爱河。

对于曾经带来噩梦的前男友张顺杰，林恩卉说：“我知道他永远无法像我们一样得到平静、快乐、感恩和满足，这已是对一个人最严厉的惩罚了。”

完整报道，请翻阅2021年5月2日《联合晚报》。

