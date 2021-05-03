新马紧急探访跨境协定17日起落实

到访我国的马来西亚外交部长希山慕丁与外交部长维文医生昨天发表联合声明指出，已就死亡与病危情况的紧急探访制定相关程序和入境需求。马来西亚移民局和新加坡移民与关卡局将发布更多细节，阐述相关程序和入境条件。

新加坡和马来西亚就两国之间的探丧和病危紧急探访程序等达成协定，将从本月17日起落实。

到访我国的马来西亚外交部长希山慕丁昨天（5月2日）与外交部长维文医生会晤，就冠病疫情中加强双边合作进行建设性会谈，并同意逐步、安全地恢复必要的跨境旅游。

两人今年3月底在马国会晤时达成原则上协议，允许须探望家长或病危家属的人越过长堤。双方昨天在会后发表联合声明指出，已就死亡与病危情况的紧急探访制定相关程序和入境需求。

“这项协定将制定框架，为两国之间基于探病探丧和紧急情况等理由的通行提供便利。”

马来西亚移民局和新加坡移民与关卡局将发布更多细节，阐述相关程序和入境条件。

维文和希山慕丁在会晤后对媒体发表简短谈话。维文说，由于新马两国人民之间有着广泛的亲缘关系，因此需要这项安排。

“当家里出现紧急情况时，家人想要聚在一起。因此，考虑到新马两国人民这份非常特殊和密切的关系，我们有必要推行这类措施。”

新加坡智慧国及数码政府署（SNDGO）和马来西亚科学、工艺及革新部也就两国所签发卫生证明的相互技术性认证达成协议。维文说，这将为日后两国疫情改善并进一步开放旅游做好准备。

希山慕丁：望协定为恢复跨境旅游铺路

希山慕丁说，他希望协定能给未来铺路，让新马在不久的将来，就允许已接种冠病疫苗的旅客恢复跨境旅游达成协议。

“这将为目前正进行的磋商增值。但在操作层面，个别机构仍得更努力，以相互承认彼此的冠病疫苗接种证书。这包括把我们各自的平台，马来西亚的MySejahtera和新加坡的合力追踪应用连接起来。”

声明指出，新马两国将继续推进各自的全国疫苗接种计划，为长期居民接种疫苗。这包括居住在新加坡的马国人，以及居住在马国的新加坡人。

双方同意以两国冠病疫情及人民健康和安全为前提，就进一步开放边境继续磋商。两人也对新马尽管面对疫情挑战，仍保持货物流通、双边关系合作牢固感到满意。

维文和希山慕丁也讨论了缅甸局势的最新进展。两人同意，亚细安及其成员国应继续发挥积极、具建设性的作用，跟进落实亚细安国家领导人上月24日在印度尼西亚首都雅加达举行亚细安特别峰会后所达成的五点共识，促进符合缅甸人民利益的持久和平解决方案。

这是希山慕丁首次以外长身份正式访问我国。他昨天也与李显龙总理和国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会晤，并与我国领导人再次肯定新马之间深厚持久的关系，并对两国部长与官员进一步交流、加强合作，应对冠病疫情挑战表示欢迎。

维文昨天傍晚与希山慕丁共进开斋饭后，希山慕丁结束访问行程，北上返马。