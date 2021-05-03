本地新增14起社区病例 陈笃生感染群再添11人

陈笃生医院的冠病感染群持续扩大，昨天（5月2日）再增11名确诊病患，是当局主动检测医院职员、病患与访客时发现的。加上之前确诊的16人，该感染群目前已扩大至27人。

根据卫生部昨晚发布的文告，这11起新增病例都跟陈笃生医院的9D病房有关。其中七人是曾住在9D病房的住院病患，三人是曾到此病房探病的访客，还有一名在病房内工作的物理治疗师。

五名确诊病患曾在上月7日至26日住在9D病房并已出院，三名女病患介于60岁至89岁，另两名男病患分别为79岁和84岁。其中，84岁老翁是早前确诊的86岁女病患的家属。

还有两名年长女病患，在46岁菲律宾籍护士确诊时住在9D病房，因此在住院期间接受检测。她们分别为98岁和90岁。

另有三名访客曾在上月18日至28日到9D病房探病，他们之前已被隔离，期间接受检测后确诊。其中一名50岁女子的家属，是前天因冠病并发症逝世的88岁女病患。其余两人分别为25岁女子和58岁男子，他们是家属关系，并曾探访住在9D病房的60岁女病患。

最后一人是在9D病房担任物理治疗师的27岁马来西亚籍女子。

截至昨天中午，陈笃生医院感染群的27名确诊病患中，有17人是住院病患，四人是病患家属，六人是医院职员。

主要病房所有住院病患 检测结果全呈阴性

卫生部说，陈笃生医院已在上月30日完成主要病房所有住院病患的冠病检测，结果全呈阴性。院方也会检测1万2000名职员，目前已有7000人受检。下来几天，在看诊区工作的职员将优先受检。

本地昨天新增39起确诊病例，其中14起来自社区，包括上述11名陈笃生医院感染群病患。其余25起由境外输入，当中有10人是新加坡公民或永久居民，三人是外籍女佣。