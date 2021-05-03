专为客工接种疫苗 两中心投入运作

这两个新的接种中心分别设在实里达航空园附近的巴特西路，以及克兰芝国民服役人员消闲与乡村俱乐部。两个新中心每天可为1000名客工接种疫苗。

本地约4万2000名居住在宿舍的客工已注射两剂疫苗。为了逐步让更多客工接种冠病疫苗，政府设立两个客工专用疫苗接种中心。

这两个新的接种中心分别设在实里达航空园（Seletar Aerospace Park）附近的巴特西路（Battersea road），以及克兰芝国民服役人员消闲与乡村俱乐部（NSRCC Kranji）。两个新中心每天可为1000名客工接种疫苗。

两个接种中心从上个月23日开始投入运作，主要让居住在中小型客工宿舍，包括工厂改造宿舍和工地临时宿舍等处的客工前往接种疫苗。

人力部长杨莉明与总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长陈诗龙医生昨天（5月2日）下午走访位于实里达的接种中心，向工作人员了解中心的运作，并与在场客工互动。

陈诗龙受访时指出，居住在最大型客工专用宿舍里未感染过冠病的客工已经完成疫苗接种，接下来，当局的任务是逐步让更多住在其他类型宿舍的客工，也能注射疫苗。

年底之前有望完成所有客工疫苗接种工作

他说：“希望随着疫苗供应更加稳定，我们能实现今年底之前在全国疫苗接种计划下完成所有客工的疫苗接种工作......若疫苗供应增加，我们将加快疫苗接种工作，并设立更多类似的接种中心。”

针对仍有客工在接种疫苗后染上冠病，陈诗龙说，公众必须明白疫苗提供的保护超过九成，即使染上冠病，与未接种疫苗的人相比，也不会出现很严重的症状。

雇主将会收到人力部的邀请，让居住在宿舍的客工前往其中一个中心接种疫苗。陈诗龙透露，除了少数有健康问题的客工之外，99%前来接种中心的客工都能注射疫苗。

第一阶段的客工疫苗接种工作是在本地五所最大型的客工宿舍进行，之后其他宿舍的客工则被派往樟宜机场的接种中心。

杨莉明受访时强调，为客工提供疫苗，在整个客工宿舍抗疫工作中非常重要，因为这将能为新加坡带来更大的保障。

她说：“有关宿舍内的安全生活措施，我们已尽了最大努力，同时也实施积极检测制度，快速找出确诊病例，而让客工接种疫苗，能给予他们以及广大社区更高的保障。”

陈诗龙也指出，去年底有关将在今年第一季试行让小部分居住在宿舍的客工到社区走动的计划，将会延后。因为近日本地社区确诊病例再次出现上升趋势，再加上又出现新的宿舍感染群，所以当局决定继续观察局势，暂时不会放宽客工宿舍的限制。

“我们最不想看到的就是让每个人放松警惕并到社区走动，结果引发另一波疫情，那时候情况会变得更糟。谨慎起见，我们决定延迟该计划。”