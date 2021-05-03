离婚者：双方达成共识 程序就该让明天好好继续

九年前为了离婚与妻子对簿公堂时，林佳明（假名，53岁）经历了与妻子在庭上互揭疮疤的不愉快经历。

他受访时说，当初婚姻会走到无法挽回的地步，主要是因为妻子有许多她自己都无法解释清楚的不合理行为，包括反对他与同事到马来西亚新山吃晚餐，之后还把他护照剪烂等。

“当初想离婚时，会担心孩子没有完整的家。但权衡利弊后，我觉得即使维持完整家庭，但相处不和谐情况越来越严重，最后也只会影响到孩子。”