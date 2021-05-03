离婚者：双方达成共识 程序就该让明天好好继续 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 虽然历经丈夫背叛，但黎德仪还是坚强地将儿子亚斯抚养长大。她建议当局，未来可探讨规定让所有父母离异的孩子接受辅导，更关怀他们的情绪，让他们有倾诉心声的渠道。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 九年前为了离婚与妻子对簿公堂时，林佳明（假名，53岁）经历了与妻子在庭上互揭疮疤的不愉快经历。他受访时说，当初婚姻会走到无法挽回的地步，主要是因为妻子有许多她自己都无法解释清楚的不合理行为，包括反对他与同事到马来西亚新山吃晚餐，之后还把他护照剪烂等。“当初想离婚时，会担心孩子没有完整的家。但权衡利弊后，我觉得即使维持完整家庭，但相处不和谐情况越来越严重，最后也只会影响到孩子。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 离婚 社会及家庭发展部 《优1周》系列活动欢庆出版20周年 大学生采用数码设计 打造优质可持续建筑