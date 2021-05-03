离婚者：双方达成共识 程序就该让明天好好继续

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来自 / 联合早报

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年5月3日 5:00 AM

虽然历经丈夫背叛，但黎德仪还是坚强地将儿子亚斯抚养长大。她建议当局，未来可探讨规定让所有父母离异的孩子接受辅导，更关怀他们的情绪，让他们有倾诉心声的渠道。（邝启聪摄）
虽然历经丈夫背叛，但黎德仪还是坚强地将儿子亚斯抚养长大。她建议当局，未来可探讨规定让所有父母离异的孩子接受辅导，更关怀他们的情绪，让他们有倾诉心声的渠道。（邝启聪摄）

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九年前为了离婚与妻子对簿公堂时，林佳明（假名，53岁）经历了与妻子在庭上互揭疮疤的不愉快经历。

他受访时说，当初婚姻会走到无法挽回的地步，主要是因为妻子有许多她自己都无法解释清楚的不合理行为，包括反对他与同事到马来西亚新山吃晚餐，之后还把他护照剪烂等。

“当初想离婚时，会担心孩子没有完整的家。但权衡利弊后，我觉得即使维持完整家庭，但相处不和谐情况越来越严重，最后也只会影响到孩子。”

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