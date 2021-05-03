离校60年华中校友拟出版甲子特辑 年底要办联欢晚宴 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 华中校友义务组成的甲子特辑工作小组由组长黄延辉（右）带领，组员包括陶祚强（左起）、李振宁、曾雅琳、韩亚畴、陈添福、杨建和、沈瑞发。小组呼吁1961年毕业的华中校友投稿和借出照片。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 华侨中学1961年毕业生离校至今60年，一群昔日同窗组成工作小组，希望有机会组织师友再相聚。他们10年前配合毕业半世纪曾欢聚，并出版《情系华中》纪念特辑，今年希望再推出华中甲子特辑。毕业60年的华侨中学校友筹备出版华中甲子特辑，呼吁校友分享文字和照片，并计划在年底举办联欢晚宴。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华侨中学 侨中校友会 华中甲子特辑 《优1周》系列活动欢庆出版20周年 大学生采用数码设计 打造优质可持续建筑