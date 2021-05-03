离校60年华中校友拟出版甲子特辑 年底要办联欢晚宴

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来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

摄影 /
庄耿闻

发布 / 2021年5月3日 5:00 AM

华中校友义务组成的甲子特辑工作小组由组长黄延辉（右）带领，组员包括陶祚强（左起）、李振宁、曾雅琳、韩亚畴、陈添福、杨建和、沈瑞发。小组呼吁1961年毕业的华中校友投稿和借出照片。（庄耿闻摄）
华中校友义务组成的甲子特辑工作小组由组长黄延辉（右）带领，组员包括陶祚强（左起）、李振宁、曾雅琳、韩亚畴、陈添福、杨建和、沈瑞发。小组呼吁1961年毕业的华中校友投稿和借出照片。（庄耿闻摄）

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华侨中学1961年毕业生离校至今60年，一群昔日同窗组成工作小组，希望有机会组织师友再相聚。他们10年前配合毕业半世纪曾欢聚，并出版《情系华中》纪念特辑，今年希望再推出华中甲子特辑。

毕业60年的华侨中学校友筹备出版华中甲子特辑，呼吁校友分享文字和照片，并计划在年底举办联欢晚宴。

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