离校60年华中校友拟出版甲子特辑 年底要办联欢晚宴

华侨中学1961年毕业生离校至今60年，一群昔日同窗组成工作小组，希望有机会组织师友再相聚。他们10年前配合毕业半世纪曾欢聚，并出版《情系华中》纪念特辑，今年希望再推出华中甲子特辑。

毕业60年的华侨中学校友筹备出版华中甲子特辑，呼吁校友分享文字和照片，并计划在年底举办联欢晚宴。