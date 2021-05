教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲透露,成为人母是在她身上发生的最好的事情,但遗憾太迟明白这点,她希望社会、家人和伴侣等能探讨如何更好地帮助女性兼顾事业和家庭生活。

配合母亲节,凝聚家庭理事会(Families for Life)、“终生为母”(Mums for Life)和“终生为父”(Dads for Life)委员会昨天举办了一场线上线下对话会,讨论不同女性为人母的经历,以及妇女之间如何相互学习和彼此扶持。