“散发希望”活动重启 吁公众多关心癌童 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 由儿童癌症基金会主办的“散发希望”昨日正式启动，交通部长王乙康（中站立者）到场为癌症康复者吴伟杰（中坐者）剃发。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 由儿童癌症基金会主办的“散发希望”活动今年重新启动，继续为患癌儿童及其家庭带来希望。去年的活动因冠病疫情的影响而取消。时隔一年，“散发希望”（Hair for Hope）昨天透过网络直播的形式开启宣传季，吸引超过200人在线观看。“散发希望”宣传季长达两个月，自昨日起到6月30日结束。通过该活动，儿童癌症基金会希望提高公众对儿童癌症的关注，以及为基金会筹集善款。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 癌症 散发希望 儿童癌症基金 慈善 《优1周》系列活动欢庆出版20周年 大学生采用数码设计 打造优质可持续建筑