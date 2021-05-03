“散发希望”活动重启 吁公众多关心癌童

由儿童癌症基金会主办的“散发希望”活动今年重新启动，继续为患癌儿童及其家庭带来希望。

去年的活动因冠病疫情的影响而取消。时隔一年，“散发希望”（Hair for Hope）昨天透过网络直播的形式开启宣传季，吸引超过200人在线观看。

“散发希望”宣传季长达两个月，自昨日起到6月30日结束。通过该活动，儿童癌症基金会希望提高公众对儿童癌症的关注，以及为基金会筹集善款。