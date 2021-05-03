联合创办“2 Nut Guys”网店的何大伟和李志良除了研究如何把可以提高母乳分泌的食材加入坚果酱中，也与多名哺乳母亲一同研发最适合她们的产品，历时三个月后，第七版的产品终于成功。

疫情期间失业的新手爸爸在机缘巧合下与网友一起开网店，还与30名正在哺乳的妈妈们合作，研制可以帮助母乳分泌的坚果酱。

从事人事管理的李志良（37岁，右）一向对烹饪感兴趣。因为疫情而失业后，他便开始在家中烤坚果，并尝试研发一些新颖的口味。去年9月，李志良偶然与一名经营保险经纪公司的网友何大伟（34岁，左）聚餐时，聊天之余谈到了自己的新爱好。

生意因疫情受影响的何大伟也觉得手工烤坚果是不错的点子，因此立刻向李志良提议开网店。两人一拍即合，隔天就开始了设立网店的计划。

称为“2 Nut Guys”的网上生意渐渐起步后，何大伟便开始寻找一些新点子以创造新商机。他说：“我们认为生意是需要为社会上存在的问题寻找新的解决方案，而当时我就获身边朋友的启发，想为正在哺乳的母亲们研发可以帮助到她们的食品。”

李志良说：“哺乳的妈妈们非常辛苦，我的妻子在生下儿子后也面临很大的挑战，我认为这是我们必须着手解决的一个大问题。”

虽然对哺乳母亲的需求并不熟悉，何大伟和李志良还是决定接受挑战，除了研究如何把可以提高母乳分泌的食材加入坚果酱中，也决定联合多名正在哺乳的母亲，一同研发最适合她们的产品。

何大伟说：“对我们来说，这是一个崭新的体验，真正的挑战在于寻找一个最佳的食材组合，让坚果酱不仅美味，而且有助于母乳的分泌。”

30名母亲陆续加入了这项“实验”，不断尝试新版本的坚果酱并给出建议。经历三个月的时间，第七版的产品终于成功。

李志良说：“妈妈们给出的反馈非常直率和坦诚，这让我们更好地了解正在哺乳的母亲的真正需求……老实说，没有她们，我们不可能研发出这个坚果酱，她们不仅仅是客户，也是这个产品的共同创造者。”