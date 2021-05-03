小学老师和丈夫被控虐佣

小学女教师和丈夫被指虐佣，对她又烫又打，女佣供称每天被迫工作19小时，所有薪水交给女佣中介还债。

女被告是小学女教师纳卡麦·塞尔瓦（39岁），她共面对五项控状，包括两项使用武器蓄意伤人罪和三项蓄意伤人罪。男被告是女被告的丈夫阿鲁纳恰兰姆（41岁），他面对三项蓄意伤人控状，两人不认罪，案件今早开审。

受害人是来自缅甸的拉拉梅（Hla Hla Miang，37岁）。控方在开庭陈词中表示，2018年6月至8月间，受害人在被告家中当女佣，男女被告在6月25日至8月2日期间多次伤害她。

根据控状，女被告被指于2018年6月25日晚上8时，在位于三巴旺一带的惹兰马达亚逸的一间公寓单位内，向女佣扔一个热汤勺（ladle），击中她的右前臂。

两天后，女被告用衣架打了女佣的脸、还用右手心打了她额头，并在7月14日用手指戳了女佣的脸。

8月2日晚上8时，女被告被指向女佣甩了热勺子，造成勺子上的热蒜掉落在女佣的右手臂上。

女佣上庭供证时称，她每天从清晨4时30分工作至晚上11时30分，工作19个小时，没有休息日。工作内容包括煮饭、洗衣等家务事项。

她表示，自己每月工资520元，为被告工作了1个月20天，工资都付给女佣中介还债，后来因雇主不满意自己表现而被辞退，她本身也不想再为他们工作。

案件将在下午续审。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年5月3日的《新明日报》。