义顺居民申诉：多名摊贩没戴口罩

居民申诉，楼下巴刹摊贩没戴口罩做生意，多次投诉后，对方仍我行我素。摊贩表示，做体力活时出汗，为不弄湿口罩才不戴。

住在义顺72街第761座组屋附近的居民黄女士（教师，50岁）申诉，去年8月就注意到，许多菜摊、杂货店的店主商家，在做生意时没有佩戴或是正确佩戴口罩。为此，她感到担忧，认为在疫情关键时刻，都不应该掉以轻心。

“有些顾客也不戴口罩，双方如果都不戴口罩，感染率就特别高。”

黄女士表示，她曾尝试给予劝告，但情况无法改善，因此便向有关当局反映现象。“当局多次派人来巡视，但还是有店主或店员违例。”

对此，记者昨早（5月2日）和今早两次走访，第一次发现至少有四人没戴口罩，还有至少10人没有正确佩戴口罩；第二次也有两三人没戴好口罩，当中包括店主、摊贩以及居民。

其中一名菜贩符先生（50岁）向记者解释说，菜摊的生意都是自己一人打理，平时进货、搬货，都会流很多汗。“搬货会出很多汗，尤其是天气热的时候。为了不弄湿口罩，我就会摘下来，搬完货再戴上。”

一名不愿透露姓名的杂货铺店主表示，他吃饭时会摘下口罩，有时突然有顾客来，难免会忘记戴上口罩。“可能就是那个时候被一些居民注意到，才引起不满。”

完整报道，请翻阅2021年5月3日的《新明日报》。