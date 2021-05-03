涉恐吓英超球员 青年本地控4罪

不忿布莱顿前锋莫佩在球场上撞伤阿申纳守门员雷诺后，通过社交媒体威胁要伤害莫佩全家，新加坡籍青年在本地落网后今早（5月3日）被控上国家法院。

被告黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在2020年6月24日至7月1日之间，通过Instagram威胁莫佩，造成莫佩的恐慌。

根据媒体早前的报道，在2020年6月20日的英格兰足球超级联赛中，布莱顿（Brighton）的前锋莫佩（Maupay）撞伤了阿申纳（Arsenal）的守门员雷诺（Leno）。而莫佩在伤停补时阶段进球，布莱顿最终以2比1赢取球赛。

报道指莫佩赛后针对意外做出解释，说他只是在争球，并且认为阿申纳球员应该学会谦虚些，尤其是其中一名球员。

根据控状，被告第一次威胁莫佩是在6月24日晚上10时25分，他通过Instagram私信说：“你以为你伤害了雷诺就能没事？兄弟，这是不可能的……不用担心，你虽然不会受伤，看着你因为心爱的人受伤而痛苦将会更好玩。”

隔天下午，被告涉嫌再次发私信给莫佩，说会“干了他”。

他被指在6月25日凌晨1时14分再次发私信，说：“走着瞧，你的家人待会儿就会被人攻击。”

被告涉嫌最后一次发私信是在7月1日晚上9时半，说：“你以为你举报我的账号就会安全？我会杀了你和你的全家。”

完整报道，请翻阅2021年5月3日的《联合晚报》。