符合条件公众抢早求安心 4检测中心全排长龙

担心自己染病，也害怕会将病毒传给亲友，四个对符合条件公众开放的区域检测中心，今早（5月3日）都出现长长的人龙。其中一个检测中心甚至在开放一个多小时之后就劝请公众不要排队，改天再来。

为了防止陈笃生医院感染群扩大，政府今天起开放四个区域检测中心，让曾经到陈笃生医院探视病人，或去过病患到过场所的公众免费接受检测。

这四个检测中心同时也是从事高风险职业或客工进行轮流定期检测的地点，但这些受检者都是根据预约时间入场，不受排队情况的影响。

《联合晚报》记者观察，宏茂桥大侨小学旧校舍今早8时许就出现数十人的长龙，11时许队伍更是排到300米外的组屋底层，排队人数估计超过300人。到了今早11时许，检测中心开始分发号码，并建议排队者先去吃午餐，今早天气也相当炎热，到了中午也有工作人员开始分发瓶装水。

也有在裕廊东树群中学前校舍排队的公众反映，自己已经排了两个多小时的队，“但队伍几乎没动过”。

至于新民径碧苑中学旧校舍，记者观察到在那里排队的人数虽然较少，但一度也有近百人沿着校舍篱笆排队。

位于巴西立51街的云海小学旧校舍，则在上午10时30分左右开始劝请公众不要派队。一名林姓男居民说，他决定到附近有参与拭子检测计划的诊所碰碰运气，要不然就改天再去检测。

他说：“我前几天刚去陈笃生医院探望住院的亲戚，虽然不是在暴发感染的9D病房，但还是有点担心自己染病，能够尽早检测会比较放心。”

一名六旬妇女则是听说排队时间超过两个小时，决定放弃。

家住勿洛蓄水池一带的妇女今早10时左右抵达云海小学旧校舍，工作人员说排队时间会超过两个小时，建议她不要排队。

妇女说，她并没有到过陈笃生医院，只是最近经常到陈笃生医院附近的仁慈医院探望朋友，没想到也收到当局通知，建议她接受检测。

“我希望可以尽快去探望朋友，但没有检测证明我没事之前，我不敢去，怕传染给她。”

完整报道，请翻阅2021年5月3日的《联合晚报》。