近年掌舵国际名牌公司的新加坡人

中国科技巨头字节跳动宣布任命担任公司首席财务官刚满一个月的38岁新加坡人周受资兼任公司旗下短视频应用TikTok（抖音国际版）首席执行官，消息在刚过去的五一劳动节周末引起轰动。

不少网友都赞周受资“为新加坡争光”。他年轻俊朗的模样也在国内外为他增添了不少粉丝。中国新浪网用“TikTok新帅”形容他。前经纬中国的投资人庄明浩对周受资的赞许更是毫不吝啬，说他“符合我心中一切对男神这个词的定义”。

那么这位年轻有为的新加坡“男神”有何背景？这些年还有哪些新加坡人在国际商业舞台上大放异彩？zaobao.sg带你了解。

周受资是谁？

38岁的周受资精通中英双语，1999至2000年就读于新加坡的华中初级学院。（彭博社）

综合媒体报道，38岁的周受资精通中英双语，1999至2000年就读于新加坡的华中初级学院（现名新加坡华侨中学高中部），2006年毕业于伦敦大学学院，获经济学本科学位。他随后加入高盛银行工作，两年后赴哈佛大学攻读工商管理硕士，2010年毕业。

从2010至2015年，周受资在俄罗斯基金公司DST担任合伙人，负责中国科技企业的风险投资，主导或参与了对京东、小米、阿里巴巴、滴滴等的投资。

2013年，字节跳动刚成立一年多，四处找投资的张一鸣带着旗下产品“今日头条”找上门，周受资亲自到北京一间小公寓探访“今日头条”的工作室，然后代表DST投资了“今日头条”，与张一鸣建立起长期的关系。知情人士说，这也是张一鸣最后把周受资挖进公司的原因之一。

周受资2015年加入小米，起初担任首席财务官，后任集团高级副总裁、国际部总裁。周受资2018年7月成功推动小米上市，成为首家同股不同权的港股上市公司，也是当时港股市场规模最大的首次公开募股（IPO）。

今年3月24日，小米公布周受资的辞职消息；字节跳动同日发布内部信宣布，周受资加入字节跳动担任首席财务官，常驻新加坡。

小米创办人雷军当时在微博发文，形容周受资是“一起奋斗了六年的兄弟”，并祝福他“人生无限精彩，永远有一往无前的勇气，还有，生生不息的未来”。

周受资的微博留言区也有很多同事留言祝福。

周受资今年3月在微博宣布离开小米后，很多与他共事过的前同事纷纷在他的贴文留言祝福他。（截图）

曾与周受资一起履行国民服役的本地网民在面簿留言给他正面积极评价。（截图）

曾与周受资一起履行国民服役的网民透露，周受资过去在基本军事训练中心担任副人力官，为人谦逊和蔼。周受资虽然被上级刁难，依然会在排班规划和拿假方面尽量协助麾下军人。

由上可见，周受资人缘不错，与他有过交集的人都对他有正面积极的评价。且看他能在TikTok创造出什么佳话。

友邦保险集团首席执行官兼总裁李源祥

李源祥2020年加入友邦保险时，有报道指他是中国保险业薪酬最高的高管。（海峡时报）

除了周受资，近年也有其他新加坡人在其他行业大放异彩，为新加坡争光。

自2020年6月开始担任友邦保险集团（AIA）首席执行官兼总裁的55岁李源祥，曾在中国平安工作16年，历任平安寿险董事长特别助理、总经理及董事长，协助推动平安保险成为中国第一大保险公司。

《海峡时报》在今年1月采访李源祥的报道中指出，李源祥领导的零售金融服务为平安集团带来了90%的营业利润。

当他在2004年加入平安时，该公司只有20万代理人。后来在高峰期，这个数字达到了140万。李源祥只用了六年时间就把平安保险从中国第二大保险公司提升到领头羊位置。

李源祥加入友邦保险时，有报道指他是中国保险业薪酬最高的高管。

李源祥拥有剑桥大学金融硕士学位和伦敦政治经济学院精算学学士学位，最早在新加坡金融管理局开始职业生涯，是该局的奖学金得主，在加入平安保险之前也曾在英国保诚集团担任区域高管。

百事公司亚太区首席执行官陈文渊

陈文渊拥有牛津大学经济学和管理学学士学位及剑桥大学金融硕士学位。（百事公司）

2020年6月，百事公司（PepsiCo）宣布任命新加坡人陈文渊为亚太区首席执行官，负责亚太、澳大利亚、新西兰和大中华区的业务。

加入百事之前，陈文渊曾在2017年担任沃尔玛中国总裁兼首席执行官，领导10万名员工并负责年营业额超过100亿美元（约133亿新元）的沃尔玛大卖场、山姆会员店和电商业务。任职期间，他领导沃尔玛中国进行了系列转型，使其成为全渠道创新和零售数字化的业界领导者。

加入沃尔玛前，陈文渊也担任过麦当劳台湾地区总裁近四年，对餐饮服务领域有深厚经验。他也曾担任波士顿咨询首席咨询师，为零售和消费领域客户提供增长战略，创新和转型的建议咨询。他最早是在政府部门开始职业生涯，在警察部队和贸工部都担任过领导角色。

陈文渊的领英页面显示，他拥有牛津大学经济学和管理学学士学位及剑桥大学金融硕士学位。

托克集团亚太区域总裁陈竞辉

陈竞辉在2016年成为在托克集团担任高管职务的首名亚洲人。（陈竞辉提供）

全球最大的大宗商品交易商之一“托克集团”（Trafigura Group），在2016年委任了今年50岁的陈竞辉担任集团亚太区域总裁。这使陈竞辉当时成为在该公司担任高管职务的首名亚洲人。

陈竞辉具有超过20年的金融投资和管理经验，包括担任过全球私募基金公司，阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）的亚洲区创始合伙人。加入阿波罗之前，他也曾经是拥有100亿美元资产的美国对冲基金Amaranth的董事经理。

陈竞辉目前是越战越勇工作小组（Emerging Stronger Taskforce）成员。他也在新加坡报业控股、吉宝房地产投资信托、连氏援助组织和竹脚医院捐赠基金等企业和机构担任董事。

新加坡的CEO人数依然不够多？

近年不时传出新加坡人在一些品牌显著的大公司担任高管的消息令人鼓舞。不过，新加坡经济发展局局长庄凯峰曾在2019年12月撰文表示，新加坡的首席执行官群体依然很小。

他指出，全球公司重视新加坡人才所具备的能力、诚信，且负责任的职业操守等品质。不过新加坡人才依然需要在四个方面寻求突破才能有更多机会担任企业一把手。

首先，要更敢于冒险到国外工作，特别是新兴市场，而不只是放眼一线城市。其次，要像瑞士人一样习惯在跨文化环境下工作。第三，需要超越新加坡的框框，学习为全球创造价值。最后，要更关注行业的宏观大局，而不只是停留在具体任务“交功课”完事。