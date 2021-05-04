公众受邀检测冠病 四区域中心现人龙 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 设在大侨小学旧校址的宏茂桥区域检测中心，昨天上午排起长长的人龙，一些人的排队时间长达五个小时。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 全国四个冠病区域检测中心昨天开始对符合条件的公众开放，许多公众担心染病或将病毒传给亲友，一大早就在检测中心外排了长长的人龙，其中一个检测中心甚至在开放一个多小时之后就劝请公众改天再回去受检。为防止陈笃生医院感染群扩大，政府昨天起至本月16日开放位于宏茂桥、裕廊东、新民径和白沙的四个区域检测中心，让曾经到陈笃生医院探望病人，或去过病患到过的场所的公众免费接受检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 陈笃生医院感染群 检测 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆