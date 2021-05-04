公众受邀检测冠病 四区域中心现人龙

全国四个冠病区域检测中心昨天开始对符合条件的公众开放，许多公众担心染病或将病毒传给亲友，一大早就在检测中心外排了长长的人龙，其中一个检测中心甚至在开放一个多小时之后就劝请公众改天再回去受检。

为防止陈笃生医院感染群扩大，政府昨天起至本月16日开放位于宏茂桥、裕廊东、新民径和白沙的四个区域检测中心，让曾经到陈笃生医院探望病人，或去过病患到过的场所的公众免费接受检测。