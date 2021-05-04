陈笃生感染群增八人包括急诊部护士 黄循财：或须实施额外防疫措施

联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财表示，如今社区病例再次攀升，我国可能须实行额外防疫措施以遏制病毒传播，希望大家能理解并做好心理准备。

陈笃生医院冠病感染群昨天再添八名确诊病患，使该感染群扩大至35人。联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财在一个活动上提醒，面对社区病例攀升，须做好心理准备，我国可能得实行额外防疫措施控制疫情。

首次出现9D病房外护士确诊

根据卫生部昨晚发布的文告，陈笃生医院感染群的八起新增病例包括五名住院病患和三名医院职员，其中一名护士在急诊部工作，这是该感染群首次出现9D病房外的护士确诊。

确诊的五名住院病患都曾住在9D病房，上月28日转到国家传染病中心接受隔离及检测。他们的血清检测结果都呈阴性，意味着是在近期受感染。

其中一名82岁女病患在上月28日和本月1日接受检测，两次结果均为阴性，本月2日再次检测后确诊。

另一名53岁女病患，在上月28日和30日的两次检测同样呈阴性。她在本月1日开始咳嗽，隔天接受检测后确诊，并在同天出现发烧和流鼻涕的症状。

还有一名94岁女病患在上月28日的检测结果为阴性，本月2日因出现咳嗽症状，再次检测后确诊。

其余两名男病患分别为70岁和79岁，他们在上月底的检测结果均为阴性，本月2日的检测却呈阳性。

三名确诊的医院职员中，有一人是协助运送病患的工作人员。这名22岁的马来西亚籍女子受雇于UEMS Solutions，她在上月28日的检测结果为阴性，隔天喉咙痛却未求医。她在本月1日开始发烧并感到身体疼痛，隔天到急诊部求医后确诊。

其余两名确诊职员都是护士，其中一人是25岁新加坡籍女子，在陈笃生医院急诊部工作。她上月30日的检测结果为阴性，本月2日因发烧和喉咙痛到急诊部求医，并于同天确诊。根据文告，这名护士未接种冠病疫苗，卫生部受询时表示目前不清楚她未接种的原因。

另一名护士是在9D病房工作的26岁越南籍女子。她在上月28日的检测结果呈阴性，隔天开始接受隔离，并在30日被送往指定设施隔离。她在本月2日的检测结果呈阳性，血清检测结果显示N抗原呈阴性，意味着处于感染初期。她在今年1月18日已接种第一剂疫苗，2月8日接种第二剂。

截至昨天中午，陈笃生医院感染群的35名确诊病患中，有22人是住院病患，四人是病患家属，九人是医院职员。当中最年长的是98岁的女病患，最年轻的是18岁的医护助理见习生。当中，曾住在9D病房的一名88岁女病患日前已因并发症去世。

本地昨天新增17起确诊病例，其中10起来自社区，包括上述八名陈笃生医院感染群病患。其余七个病例由境外输入，从印度、尼泊尔、菲律宾和俄罗斯抵境。

是否影响新港航空泡泡？ 王乙康：所幸无关联病例仍不多

谈及本地首个医院感染群是否会影响新加坡与香港本月26日重启航空泡泡的计划，交通部长王乙康说，所幸到目前为止，无关联的社区病例仍保持在低水平。本地过去一周的新增社区病例攀升至60起，其中10起是无关联病例。

王乙康昨天在一场关于重开边境的对话会上致辞时说，在疫情中推动航空泡泡充满不确定性，也会遇到风险和波折，但重开边境是一项迫切的工作。

黄循财昨天在义安理工学院毕业礼上致辞时也重申，过去一年多来与冠病的搏斗仍在继续，如今社区病例再次攀升，我国可能须实行额外防疫措施以遏制病毒传播。

“我希望大家能理解并做好心理准备，我们必须继续合作控制疫情，正如我们一直以来所做的那样。”

黄循财也说，冠病对新加坡与世界各国造成重大影响，但疫情终会过去，全球经济也将复苏。他鼓励毕业生把握机遇，探索可持续金融与贸易、自动化和数码化，以及物流与供应链等领域。“即使在后冠病世界，新加坡也将继续扮演区域枢纽的关键角色。”