卫生部：确保有足够资源应付疫情突变 非紧急手术门诊本地医院全部推迟

卫生部的宣布意味着，各家医院的非紧急病患将收到关于住院、手术与专科门诊改期的通知。卫生部鼓励医院的医疗团队与病人密切配合。若有必要，医院在疫情稳定之前，可为病人安排远程问诊，或进行其他的看护安排。

为确保医院床位充足，有能力应付冠病确诊病例增加的突发情况，卫生部已要求全国所有医院推迟非紧急病患的手术、住院与专科门诊预约，直至另行通知。

卫生部指出，这是为了善用医疗资源，确保在陈笃生医院出现感染群以及社区确诊病例增加后，有需要的病人仍可获得妥善的护理。

卫生部重申：“医院并没有拒绝为有需要的病人提供医疗服务。”

自上周有住院病患与医护人员确诊染病后，陈笃生医院感染群持续扩大，其中一名88岁女病患因冠病并发症逝世。

医院已封锁四个受影响病房，从前天起陆续停止接收新的住院病人，直至另行通知。另外，紧急救护车会把病患送至其他公共与私人医院，以舒缓陈笃生医院人手不足的压力。

卫生部的上述宣布意味着，受影响的除了原本已安排在陈笃生医院进行非紧急手术或复诊的病人，各家医院的非紧急病患也将收到关于住院、手术与专科门诊改期的通知。

文告中说：“卫生部鼓励医院的医疗团队与病人密切配合。若有必要，医院在疫情稳定之前，可为病人安排远程问诊，或进行其他的看护安排。”

卫生部解释，目前在陈笃生医院，只要病人情况稳定，所有专科诊所的看诊期都已推迟，医院在适当时会为病人安排远程问诊，或提供送药服务，让病人无须前往医院。

到医院看诊等候时间会更长

如果有专科门诊病人需要面对面看诊，陈笃生医院已部署一批与医院感染群没有关联的医疗人员提供服务。

部分医院昨天起也已派他们的医生、护士和综合医疗保健人员前往陈笃生医院，提供额外支援。

“这些措施可以让陈笃生医院与全国传染病中心专注为目前的住院病人提供妥善的护理，解决冠病感染群的问题。”

卫生部提醒公众，只有在胸口持续疼痛、呼吸困难、身体突然虚弱与麻痹或严重受伤时，才到医院急诊部求医。该部门也希望民众理解，这段期间到医院看诊的等候时间也许会更长。

为了防疫，一些医院可能会采取更严格的探病措施，拒绝4月18日以后曾到过陈笃生医院病房者前往探病。

卫生部认同这些医院的做法。“由于陈笃生医院出现感染群的事件还在调查中，其他医院也是为了病人和职员着想，希望保护他们的利益与安全。”