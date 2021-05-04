陈笃生医院感染群连日扩大 诺维娜商场客流量明显减少

陈笃生医院感染群连日扩大，附近商场受访商家反映周末人流骤减，加上不少上班族已恢复居家办公，若生意持续受影响或会调整运营安排。

抗疫跨部门工作小组呼吁雇主尽可能让员工在家办公，内政部和国内税务局等在诺维娜一带的政府机构已带头安排，让员工下来两周尽量留在家工作。

Royal Square唐大小姐过桥米线经理卓远贵（25岁）说，疫情扩散难免令人担忧，但员工们都会尽量做好个人防护。“周末人潮明显少了四成，如果生意继续受影响，接下来可能会安排让员工早点下班、减少备货等。”