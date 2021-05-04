陈笃生医院感染群连日扩大 诺维娜商场客流量明显减少 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 摄影 / 林国明 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 诺维娜的Velocity@Novena Square商场昨天中午人潮稀疏，受访商家反映人流明显减少，盼疫情能尽快缓和。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 陈笃生医院感染群连日扩大，附近商场受访商家反映周末人流骤减，加上不少上班族已恢复居家办公，若生意持续受影响或会调整运营安排。抗疫跨部门工作小组呼吁雇主尽可能让员工在家办公，内政部和国内税务局等在诺维娜一带的政府机构已带头安排，让员工下来两周尽量留在家工作。Royal Square唐大小姐过桥米线经理卓远贵（25岁）说，疫情扩散难免令人担忧，但员工们都会尽量做好个人防护。“周末人潮明显少了四成，如果生意继续受影响，接下来可能会安排让员工早点下班、减少备货等。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 诺维娜 陈笃生医院 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆