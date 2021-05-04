王瑞杰吁回教徒若已安排 斋戒月应照计划接种疫苗

鉴于冠病疫苗的安全性已通过卫生部审核，而接种疫苗也符合回教教规，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰呼吁本地回教徒，如果在斋戒月期间被安排接种疫苗，应该照样完成接种，保护自己和他人。

王瑞杰也是东海岸集选区基层组织顾问，他前晚在东海岸基层组织举办的线上开斋活动上简短致辞时提醒，环球疫情依然严峻，而新加坡近来也出现陈笃生医院等感染群，疫情似乎又开始反弹。他强调，我国的防疫措施不能松懈，本地的疫苗接种工作也要继续进行。