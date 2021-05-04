王瑞杰吁回教徒若已安排 斋戒月应照计划接种疫苗 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 东海岸基层组织义工（左起）英玛·赛伊、扎英娜·玛末、王耕与他的女儿，前天为阿布·塔立和孙子一家人送上开斋饭盒和食物礼包。该区约100户回教徒家庭以及义工前晚一起参与线上开斋活动。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 鉴于冠病疫苗的安全性已通过卫生部审核，而接种疫苗也符合回教教规，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰呼吁本地回教徒，如果在斋戒月期间被安排接种疫苗，应该照样完成接种，保护自己和他人。王瑞杰也是东海岸集选区基层组织顾问，他前晚在东海岸基层组织举办的线上开斋活动上简短致辞时提醒，环球疫情依然严峻，而新加坡近来也出现陈笃生医院等感染群，疫情似乎又开始反弹。他强调，我国的防疫措施不能松懈，本地的疫苗接种工作也要继续进行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 王瑞杰 东海岸 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆